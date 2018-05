Полных людей заставили переплатить за одежду

Британский бренд New Look уличили в том, что цены на одежду для людей плюс-сайз оказались выше, чем на точно такие же вещи стандартных размеров. Инспектор розничной торговли обнаружила, что в одном из магазинов сети New Look бело-зеленые брюки в полоску больших размеров стоят на четыре доллара дороже обычных.