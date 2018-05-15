Полных людей заставили переплатить за одежду
Британский бренд New Look уличили в том, что цены на одежду для людей
Британский бренд New Look уличили в том, что цены на одежду для людей
Британский бренд New Look уличили в том, что цены на одежду для людей
Инспектор розничной торговли Мария Вассель обнаружила, что в одном из магазинов сети New Look
«Такое ощущение, что меня дискриминируют за полноту, хотя мой размер совсем немного больше стандартного. Почему мы должны переплачивать за то, что мы крупнее?» — возмутилась Вассель.
Женщина также отметила, что оправдания производителей, утверждающих, что на производство большой вещи уходит больше ресурсов — ложь. В качестве примера она привела одинаковые цены на одни и те же вещи из обычной коллекции New Look и коллекции для высоких людей.
В апреле дизайнеры обратили внимание на призывы