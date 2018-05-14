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17:21 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанцев просят сообщать о торговле запрещенными жидкостями со спиртом

(Город Казань KZN.RU, 14 мая). Горячая линия на тему продажи запрещенной спиртосодержащей непищевой продукции, спиртосодержащих пищевых добавок и ароматизаторов работает в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Специалисты просят жителей Казани сообщать об известных им фактах торговли так называемыми «фанфуриками».

Жалобы принимаются по телефону (843) 236−94−11 с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 12.45, по пятницам — до 15.45. По выходным и в праздничные дни горячая линия работает по номеру (843) 238−98−54 с 9.00 до 17.00.

Запрет на продажу распространяется на товары с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции по цене ниже минимальной розничной цены алкоголя крепостью свыше 28% за 0,5 литра. В частности, речь идет о лосьонах, некоторых видах косметики, гигиенических средствах для полости рта и других жидкостях во флаконах. Это правило не распространяется на продажу стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей продукции с использованием укупорочных средств, которые исключают ее употребление не по назначению, предупреждают в пресс-службе ведомства.

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