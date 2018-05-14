МЧС объявило предупреждение в Петербурге из-за аномальной жары

Источник: Reuters

Температура воздуха в Санкт-Петербурге продолжает ставить рекорды невероятно жаркой для этого времени года погоды. МЧС объявило предупреждение для населения, напомнив об опасностях перегрева организма.

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По данным гидрометцентра, в настоящее время, около 16:00 14 мая, температура воздуха в Петербурге составляет 28,8 градуса выше нуля. Таким образом, второй день подряд побиты рекорды для этого дня, державшиеся с 2010 года.

В воскресенье, 13 мая, столбик термометра зафиксировал максимальное значение в +27,7 °С. Предыдущий максимум, отмеченный в 2010 году, составлял +27,5°С.

«Уже и сегодняшний день отличился. Максимум 2010 года в +27,7 гр. перекрыли», — сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По его прогнозу, 15 мая, скорее всего, будет перекрыт рекорд 43-летней давности (чуть выше +27,0 °С).

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что в период 14 — 17 мая 2018 года в Северной столице ожидается аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха на 7−9 градусов.

«Старайтесь меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками, — советуют в ГУ МЧС. — Одежда должна быть легкой, светлой и из натуральных тканей. Головной убор обязателен. Рекомендуется пить больше воды, но негазированной и без сахара; желателен отказ от энергетиков и алкоголя».

Добавим, что температура воды составляет: в реке Неве +11°С, в Финском заливе (курортная зона) +10…+15°С.