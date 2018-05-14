В Волгограде появится Музей историй чистой воды

Она разработана ведущими музейными проектировщиками страны как культурное учреждение принципиально нового для Волгограда типа, который предлагается создать на основе корпоративного Музея Водоканала.

В предлагаемой концепции Музей Водоканала получает новое название — Музей историй чистой воды «Фильтры». Базовый принцип концепции — многообразие взглядов на любой предмет, поэтому не музей одной истории, но музей историй, а они у всех свои. Экспозиция предполагает различные сценарии для разных групп посетителей: от привычных экскурсий до сотворчества.