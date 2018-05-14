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17:16 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде появится Музей историй чистой воды

15 мая в 18:00 в Интерактивном музее «Россия — моя история» состоится презентация концепции Музея историй чистой воды «Фильтры».

Она разработана ведущими музейными проектировщиками страны как культурное учреждение принципиально нового для Волгограда типа, который предлагается создать на основе корпоративного Музея Водоканала.

В предлагаемой концепции Музей Водоканала получает новое название — Музей историй чистой воды «Фильтры». Базовый принцип концепции — многообразие взглядов на любой предмет, поэтому не музей одной истории, но музей историй, а они у всех свои. Экспозиция предполагает различные сценарии для разных групп посетителей: от привычных экскурсий до сотворчества.

Музей «Фильтры» не имеет жесткой специализации как исторический, технический или художественный. Все эти возможности он соединяет на разных уровнях. Здесь история города раскрывается через историю его коммунального хозяйства: водопровод как антитеза войне, поскольку подразумевает непрерывное течение, движение воды.

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