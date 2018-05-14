Кубок ЧМ-2018 по футболу привезут в Нижний Новгород 20 мая
Гастроли самой ценной футбольной награды в мире продлятся три дня.
Гастроли самой ценной футбольной награды в мире продлятся три дня.
Торжественная церемония приветствия легендарного трофея — Кубка чемпионата мира по футболу-2018 — состоится на Нижегородской ярмарке 20 мая.
Посмотреть на футбольную награду, а также сфотографировать ее сможет любой желающий
Во вторник, 22 мая, Кубок переедет на стадион «Локомотив», где пройдет футбольный
Добавим, что аналогичные матчи прошли в Саранске, Калининграде, Волгограде, Сочи и Екатеринбурге.
Согласно предоставленной информации.
Напомним, тур Кубка ЧМ-2018 по футболу стартовал 9 сентября 2017 года на стадионе «Лужники» в Москве с участием главы государства Владимира Путина, президента FIFA Джанни Инфантино и президента компании
В рамках глобального тура легендарный трофей посетил целый ряд стран, впервые в истории принимающих у себя главный футбольный приз, например, Исландию, Австрию, Монголию и ряд стран Ближнего Зарубежья. Среди «соседей» России, жители которых смогли увидеть официальный Кубок, — Белоруссия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения и Таджикистан.
В общей сложности за 123 дня путешествия трофей преодолеет более 27 тысяч километров и сменит одиннадцать часовых поясов.
СПРАВКА.
Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA — главный приз, вручаемый победителям мирового первенства, но остающийся в распоряжении FIFA. Он сделан из чистого золота, весит 6,142 кг и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. В таком виде Кубок существует с 1974 года.
В соответствии с существующими правилами FIFA, прикасаться к нему могут только победители турнира и главы государств, а оригинальный трофей не может быть передан