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16:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Кубок ЧМ-2018 по футболу привезут в Нижний Новгород 20 мая

Гастроли самой ценной футбольной награды в мире продлятся три дня.

Торжественная церемония приветствия легендарного трофея — Кубка чемпионата мира по футболу-2018 — состоится на Нижегородской ярмарке 20 мая.

Посмотреть на футбольную награду, а также сфотографировать ее сможет любой желающий 20—21 мая. Кубок будет находиться в специальном шатре на территории Ярмарки. Также у нижегородцев будет возможность поучаствовать в развлекательной программе и почувствовать атмосферу праздника в преддверии мундиаля.

Инфографика
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Во вторник, 22 мая, Кубок переедет на стадион «Локомотив», где пройдет футбольный юнифайд-матч. Мероприятие состоится в рамках всероссийской инклюзивной кампании, запущенной накануне ЧМ-2018. Цель кампании и этого мероприятия в частности — привлечь максимальное внимание к проблеме социальной изоляции людей с особыми потребностями в России и помочь раскрыть их безграничный потенциал. Участие в матче примут профессиональные футболисты, представители областного правительства и городской администрации, а также представители FIFA и системы Coca-Cola в России.

Добавим, что аналогичные матчи прошли в Саранске, Калининграде, Волгограде, Сочи и Екатеринбурге. Юнифайд-матчи также пройдут в Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве. Кульминацией футбольной юнифайд-эстафеты станет грандиозный матч, который состоится в начале июля в столице России.

Согласно предоставленной информации.

Напомним, тур Кубка ЧМ-2018 по футболу стартовал 9 сентября 2017 года на стадионе «Лужники» в Москве с участием главы государства Владимира Путина, президента FIFA Джанни Инфантино и президента компании Coca-Cola в Центральной и Восточной Европе Никоса Кометтиса.

В рамках глобального тура легендарный трофей посетил целый ряд стран, впервые в истории принимающих у себя главный футбольный приз, например, Исландию, Австрию, Монголию и ряд стран Ближнего Зарубежья. Среди «соседей» России, жители которых смогли увидеть официальный Кубок, — Белоруссия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения и Таджикистан.

В общей сложности за 123 дня путешествия трофей преодолеет более 27 тысяч километров и сменит одиннадцать часовых поясов.

СПРАВКА.

Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA — главный приз, вручаемый победителям мирового первенства, но остающийся в распоряжении FIFA. Он сделан из чистого золота, весит 6,142 кг и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. В таком виде Кубок существует с 1974 года.

В соответствии с существующими правилами FIFA, прикасаться к нему могут только победители турнира и главы государств, а оригинальный трофей не может быть передан кому-либо навечно, поэтому сборная страны-победителя турнира получает взамен Кубок победителей чемпионата мира по футболу FIFA.

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