МИД предупредил о штрафах за нелегальное пребывание в Таджикистане
Сумма может составить от 4 до 4,5 тысячи сомони, это указано в законодательстве Республики Таджикистан.
Сумма может составить от 4 до 4,5 тысячи сомони, это указано в законодательстве Республики Таджикистан.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана предупредило граждан о правилах и штрафах за незаконное пребывание на территории Таджикистана, сообщает
«При нарушении данных правил налагаются штрафные санкции в размере от 4000 сомони до 4500 сомони, установленные согласно законодательству Республики Таджикистан», — отмечается в сообщении.
Этот вопрос регулируется законом Таджикистана «О правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан».
Иностранцы в Таджикистане обязаны зарегистрироваться в течение трех рабочих дней с момента пересечения государственной границы.
Подробную информацию можно узнать на официальном сайте посольства Таджикистана в Узбекистане.
В начале мая в Алматы состоялось XXII заседание Совета руководителей миграционных органов СНГ с участием представителей Узбекистана и Таджикистана. Специалисты рассмотрели проблему лицензирования агентств по трудоустройству граждан за рубежом и туристическую деятельностью, а также подписали протокол и решения совета.
Следующее такое собрание пройдет во втором полугодии 2018 года в Кыргызской Республике.