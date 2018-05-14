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17:34 (мск), источник: Sputnik

МИД предупредил о штрафах за нелегальное пребывание в Таджикистане

Сумма может составить от 4 до 4,5 тысячи сомони, это указано в законодательстве Республики Таджикистан.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана предупредило граждан о правилах и штрафах за незаконное пребывание на территории Таджикистана, сообщает пресс-служба ведомства.

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«При нарушении данных правил налагаются штрафные санкции в размере от 4000 сомони до 4500 сомони, установленные согласно законодательству Республики Таджикистан», — отмечается в сообщении.

Этот вопрос регулируется законом Таджикистана «О правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан».

Иностранцы в Таджикистане обязаны зарегистрироваться в течение трех рабочих дней с момента пересечения государственной границы.

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте посольства Таджикистана в Узбекистане.

В начале мая в Алматы состоялось XXII заседание Совета руководителей миграционных органов СНГ с участием представителей Узбекистана и Таджикистана. Специалисты рассмотрели проблему лицензирования агентств по трудоустройству граждан за рубежом и туристическую деятельностью, а также подписали протокол и решения совета.

Следующее такое собрание пройдет во втором полугодии 2018 года в Кыргызской Республике.

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