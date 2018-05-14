В России впервые нашли Гермиону
До сих пор подобные находки в Северном Причерноморье сделать не удавалось.
До сих пор подобные находки в Северном Причерноморье сделать не удавалось.
Исследователи из Института археологии РАН при раскопках захоронений на Таманском полуострове обнаружили греческий бронзовый шлем коринфского типа. Их носили тяжеловооруженные
О происходящем сообщает
Гоплиты формировали «средний класс» классической греческой древности — основу так называемых «демократий», именно из них состояла основная масса граждан.
Шлемы были важным компонентом доспеха гоплита — именно в них скульпторы изображали и стратига Перикла и богиню Афину.
Единственный подобный шлем на территории бывшей Российской империи был найден в середине XIX века в Киевской губернии в кургане у села Ромейковка. Туда он, по всей видимости, попал с одиночным мигрантом. На Тамани ситуация совсем иная — здесь регулярно жило греческое население. Находка сделана в некрополе «Волна-1» в
В ту эпоху значительная часть Таманского полуострова входила в состав Боспорского царства — эллинистического государства, располагавшегося по обе стороны Керченского пролива. Собственно греческие полисы занимали территории, как непосредственно примыкавшие к морю, так и в некотором отдалении от него, а за их пределами жили оседлые и кочевые племена синдов, меотов и, возможно, потомков древних киммерийцев.
Тип шлемов «Гермиона» появился в Греции еще в VI веке до нашей эры и активно использовался до второй четверти V века до нашей эры — то есть примерно между периодом персидского вторжения и временной паузы в
Такой шлем хорошо защищал, но ограничивал обзор по сторонам, поэтому считается, что воины в таких шлемах, как правило, сражались в фаланге, и им не нужно было следить за передвижениями врага сбоку. Однако к V веку до нашей эры грекам пришлось заметно изменить тактику. Столкнувшись с персидской легковооруженной пехотой, имеющей пращи и луки, греки создали собственные формирования легковооруженных воинов — пельтастов. Тогда шлемы гоплитов стали делать так, чтобы воин имел возможность поднять шлем и сдвинуть назад. Такой возможностью обладали почти все развитые типы шлемов. Верх шлема часто украшали гребнем из конского волоса.
Шлемы являются довольно редкой находкой, и в нашей стране встречаются, в основном, в погребениях знатных воинов — классических гоплитов на не очень богатом северном Причерноморье было не так много. Более или менее массово они появляются в погребениях боспорской знати с IV века до нашей эры, правда, уже принадлежат к другим типам.
Коринфский шлем из погребения «Волна-1» — это первая такая находка в грунтовых некрополях греческих колоний Северного Причерноморья. По мнению археологов, это шлем греческого воина, погибшего в бою. Неизвестно, в какой войне он участвовал, но это могла быть завоевательная война Боспорского царства против Синдики — государства, располагавшегося в южной части Таманского полуострова. Шлем свидетельствует о его статусе как полноправного гражданина
Ранее в этом же археологическом сезоне ученые обнаружили в некрополе захоронения