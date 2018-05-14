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18:14 (мск), источник: Чердак

В России впервые нашли Гермиону

До сих пор подобные находки в Северном Причерноморье сделать не удавалось.

Источник: Институт археологии РАН

Исследователи из Института археологии РАН при раскопках захоронений на Таманском полуострове обнаружили греческий бронзовый шлем коринфского типа. Их носили тяжеловооруженные воины-гоплиты.

Это первая находка такого рода в истории российской археологии — обычно воина-грека с его вооружением старались хоронить на родине.

О происходящем сообщает пресс-релиз Института археологии РАН.

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Воин-гоплит был основой классической Эллады как в военном, так и в политическом отношении. Ими были средние землевладельцы, достаточно богатые, чтобы купить себе недешевый бронзовый шлем и иные тяжелые доспехи, а также щит-гоплон. В бою тесные сомкнутые фаланги гоплитов были почти неуязвимы для пехоты восточных государств, что немало способствовало победам греков над варварами как в греко-персидских войнах, так и на других окраинах эллинистического мира — например, в Северном Причерноморье — на Тамани, где существовали греческие полисы, основанные эллинами-колонистами.

Гоплиты формировали «средний класс» классической греческой древности — основу так называемых «демократий», именно из них состояла основная масса граждан.

Шлемы были важным компонентом доспеха гоплита — именно в них скульпторы изображали и стратига Перикла и богиню Афину.

Найденный археологами шлем относится к так называемому коринфскому типу, группе с условным названием «Гермиона». Он датируется первой четвертью V века до нашей эры.

Единственный подобный шлем на территории бывшей Российской империи был найден в середине XIX века в Киевской губернии в кургане у села Ромейковка. Туда он, по всей видимости, попал с одиночным мигрантом. На Тамани ситуация совсем иная — здесь регулярно жило греческое население. Находка сделана в некрополе «Волна-1» в юго-западной части Таманского полуострова. Здесь со второй четверти IV века до нашей эры и до VI века до нашей эры существовал греческий полис.

В ту эпоху значительная часть Таманского полуострова входила в состав Боспорского царства — эллинистического государства, располагавшегося по обе стороны Керченского пролива. Собственно греческие полисы занимали территории, как непосредственно примыкавшие к морю, так и в некотором отдалении от него, а за их пределами жили оседлые и кочевые племена синдов, меотов и, возможно, потомков древних киммерийцев.

Общий вид захоронения воина-всадника | Источник: Институт археологии РАН

Тип шлемов «Гермиона» появился в Греции еще в VI веке до нашей эры и активно использовался до второй четверти V века до нашей эры — то есть примерно между периодом персидского вторжения и временной паузы в греко-персидской войне, вызванной разгромом афинской экспедиции, пытавшейся атаковать Персидскую империю с моря.

Первоначально такие шлемы полностью закрывали голову и были похожи на ведро с прорезями для глаз.

Такой шлем хорошо защищал, но ограничивал обзор по сторонам, поэтому считается, что воины в таких шлемах, как правило, сражались в фаланге, и им не нужно было следить за передвижениями врага сбоку. Однако к V веку до нашей эры грекам пришлось заметно изменить тактику. Столкнувшись с персидской легковооруженной пехотой, имеющей пращи и луки, греки создали собственные формирования легковооруженных воинов — пельтастов. Тогда шлемы гоплитов стали делать так, чтобы воин имел возможность поднять шлем и сдвинуть назад. Такой возможностью обладали почти все развитые типы шлемов. Верх шлема часто украшали гребнем из конского волоса.

Шлемы являются довольно редкой находкой, и в нашей стране встречаются, в основном, в погребениях знатных воинов — классических гоплитов на не очень богатом северном Причерноморье было не так много. Более или менее массово они появляются в погребениях боспорской знати с IV века до нашей эры, правда, уже принадлежат к другим типам.

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Коринфский шлем из погребения «Волна-1» — это первая такая находка в грунтовых некрополях греческих колоний Северного Причерноморья. По мнению археологов, это шлем греческого воина, погибшего в бою. Неизвестно, в какой войне он участвовал, но это могла быть завоевательная война Боспорского царства против Синдики — государства, располагавшегося в южной части Таманского полуострова. Шлем свидетельствует о его статусе как полноправного гражданина какого-то полиса, вероятнее всего одного из боспорских городов, а также об определенном уровне благосостояния.

Ранее в этом же археологическом сезоне ученые обнаружили в некрополе захоронения воинов-всадников, отличающиеся от найденных ранее. В них воины лежат с оружием, а рядом с ними лежат взнузданные кони. В некоторых могилах на сосудах встречаются граффити с типично греческими именами. Захоронения совершены по одинаковому обряду и датируются одним временем — третьей четвертью и началом последней четверти V века до нашей эры.

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