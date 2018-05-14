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17:35 (мск), источник: ТАСС

Подающими мячи на матче открытия ЧМ по футболу впервые будут девочки

Подавать мячи будут девочки из команды «Кадеты» из города Аргых.

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Впервые девочки будут подавать мячи на матче открытия чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба компании партнера оргкомитета «Россия-2018» Coca-Cola.

Всероссийский конкурс на роль подающих мячи в матче открытия между сборными России и Саудовской Аравии, который пройдет 14 июня на московском стадионе «Лужники», выиграла футбольная команда девочек «Кадеты» из Аргыха в Татарстане. В конкурсе могли принять участие мальчики и девочки из команд в возрастной группе от 13 до 16 лет. Юные футболисты должны были до 2 апреля сделать репост записи о начале отбора в официальной группе соревнований «Кожаный мяч» в социальной сети «ВКонтакте», добавив к нему короткий рассказ о том, что для их команды значит футбол. Экспертное жюри выбрало 10 лучших публикаций, победителя конкурса, команду, которая будет работать на матче открытия чемпионата мира, определили игроки сборной России.

«О том, что мы победили, нам рассказал тренер, — сказала игрок “Кадетов” Елизавета Мерзлякова. — Он собрал нас, попросил закрыть глаза, открыл письмо и прочитал нам вслух. Мы очень радовались. То, что чемпионат мира по футболу проводится в этом году в России, — это очень классно, и я с нетерпением жду момента, когда мы станем его частью».

На других матчах чемпионата мира будут работать игроки старшей возрастной группы из лучших команд городских этапов «Кожаного мяча». Ребят будут выбирать тренеры команд. На каждом матче будут работать от 12 до 14 человек. Подавать мячи в финальном матче чемпионата мира будут игроки псковской команды «Стрела», которые заняли первое место в «Кожаном мяче» в старшей возрастной группе.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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