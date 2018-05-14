На майские праздники Крым посетило более 180 тысяч туристов

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в министерстве, на майские праздники в 2017 году в Крыму отдохнуло более 163 тысяч человек.

В период майских праздников туристов принимали 265 официально зарегистрированных коллективных средств размещения с количеством мест более 54 тысяч мест. Загрузка крупных средств размещения крупные средства размещения составила 80−100%.