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18:19 (мск), источник: РИА Крым

На майские праздники Крым посетило более 180 тысяч туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости Крым. Количество посетивших Крым на майские праздники туристов составило 181 тысячу человек, что на 11% выше уровня прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма РК.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в министерстве, на майские праздники в 2017 году в Крыму отдохнуло более 163 тысяч человек.

В период майских праздников туристов принимали 265 официально зарегистрированных коллективных средств размещения с количеством мест более 54 тысяч мест. Загрузка крупных средств размещения крупные средства размещения составила 80−100%.

Как отметил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, по количеству туристов по-прежнему лидирует Южный берег Крыма. При этом празднование Дня Победы привлекло достаточно туристов в Феодосию, Керчь и Евпаторию.

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