На майские праздники Крым посетило более 180 тысяч туристов
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости Крым. Количество посетивших Крым на майские праздники туристов составило 181 тысячу человек, что на 11% выше уровня прошлого года. Об этом сообщила
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости Крым. Количество посетивших Крым на майские праздники туристов составило 181 тысячу человек, что на 11% выше уровня прошлого года. Об этом сообщила
Как уточнили в министерстве, на майские праздники в 2017 году в Крыму отдохнуло более 163 тысяч человек.
В период майских праздников туристов принимали 265 официально зарегистрированных коллективных средств размещения с количеством мест более 54 тысяч мест. Загрузка крупных средств размещения крупные средства размещения составила 80−100%.
Как отметил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, по количеству туристов