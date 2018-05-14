Руководитель региональной Госавтоинспекции покинул свой пост
Он вышел на пенсию.
Он вышел на пенсию.
В понедельник, 14 мая, руководитель У ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Игорь Антонов покинул свой пост, сообщает 63.ru со ссылкой на источник в региональной ГИБДД.
Как пояснил источник издания, Игорь Антонов вышел на пенсию, о чём и объявил коллективу.
По предварительной информации, исполнять обязанности руководителя областной Госавтоинспекции в ближайшее время будет заместитель Игоря Антонова полковник полиции Юрий Некрасов.
Игорь Антонов возглавил УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области в конце 2009 года, официальный приказ о его назначении МВД России обнародовало в феврале 2010 года.