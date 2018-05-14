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18:15 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Первый этап ремонта Невского проспекта в Петербурге завершен

Заменять дорожное покрытие на главной улице города продолжат уже после окончания ЧМ-2018.

Источник: Аргументы и факты

В Петербурге завершен первый этап ремонта Невского проспекта и Дворцового проезда, сообщает пресс-служба КРТИ. Работы закончили в воскресенье, 13 мая.

В рамках первого этапа дорожники заменили покрытие участка от Дворцового моста до площади Восстания, частично поменяли гранитные бортовые камни и настроили по высоте люки и коверы.

Второй этап работ, который начнется после завершения ЧМ-2018 по футболу, коснется территории от площади Восстания до площади Александра Невского.

В целом на ремонт Невского проспекта было выделено 243 миллиона рублей.

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