Первый этап ремонта Невского проспекта в Петербурге завершен

Источник: Аргументы и факты

В Петербурге завершен первый этап ремонта Невского проспекта и Дворцового проезда, сообщает пресс-служба КРТИ. Работы закончили в воскресенье, 13 мая.

В рамках первого этапа дорожники заменили покрытие участка от Дворцового моста до площади Восстания, частично поменяли гранитные бортовые камни и настроили по высоте люки и коверы.

Второй этап работ, который начнется после завершения ЧМ-2018 по футболу, коснется территории от площади Восстания до площади Александра Невского.