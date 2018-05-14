Первый этап ремонта Невского проспекта в Петербурге завершен
Заменять дорожное покрытие на главной улице города продолжат уже после окончания ЧМ-2018.
Заменять дорожное покрытие на главной улице города продолжат уже после окончания ЧМ-2018.
В Петербурге завершен первый этап ремонта Невского проспекта и Дворцового проезда, сообщает
В рамках первого этапа дорожники заменили покрытие участка от Дворцового моста до площади Восстания, частично поменяли гранитные бортовые камни и настроили по высоте люки и коверы.
Второй этап работ, который начнется после завершения ЧМ-2018 по футболу, коснется территории от площади Восстания до площади Александра Невского.
В целом на ремонт Невского проспекта было выделено 243 миллиона рублей.