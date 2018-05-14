Алиханова попросили назвать новый сквер у ДКМ «Сквером Героев-моряков»

«Сквер Героев-моряков» может стать элементом военно-патриотического туристического маршрута в Калининграде. На другом берегу реки Преголя стоит памятник — катер морякам-балтийцам, чуть далее — музей Мирового океана с подводной лодкой Балтийского флота. Относительно недалеко — памятник Герою Советского Союза Александру Маринеско, — говорится в письме.

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