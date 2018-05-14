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17:58 (мск), источник: Вести - Калининград

Алиханова попросили назвать новый сквер у ДКМ «Сквером Героев-моряков»

Комитет «Союза участников Великой Отечественной войны и ветеранов ВМФ» Калининградской области попросил губернатора региона назвать будущий сквер возле ДКМ «Сквером Героев-моряков». Копия письма Антону Алиханову имеется в распоряжении калининградских «Вестей».

«Сквер Героев-моряков» может стать элементом военно-патриотического туристического маршрута в Калининграде. На другом берегу реки Преголя стоит памятник — катер морякам-балтийцам, чуть далее — музей Мирового океана с подводной лодкой Балтийского флота. Относительно недалеко — памятник Герою Советского Союза Александру Маринеско, — говорится в письме.

Чтобы предложить этот вариант названия на сайте «Активный гражданин», необходимо в графе «Свой вариант» вписать «Сквер героев-моряков». Голосование завершится 17 мая.

При благоустройстве сквера многие технологии были использованы в Калининграде впервые: заливка цветного бетона, высаживание зрелых деревьев. Он будет передан Музею изобразительных искусств и станет частью проекта «Музейный квартал». Завершение работ планируется в мае этого года.

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