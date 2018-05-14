Архитектурной подсветкой обзаведутся еще 47 зданий в центре Воронежа

Источник: Комсомольская правда

Власти Воронежа намерены снабдить архитектурной подсветкой еще больше зданий в исторической части города. Планируется, что правильно поставленный свет подчеркнет фасады 47 домов на проспекте Революции, улицах Мира и Карла Маркса. Кроме того, полностью преобразится вид восьми общественных пространств. Об этом сообщил заместитель руководителя управления главного архитектора Константин Кузнецов.

По словам Константина Кузнецова, до конца этого года в Воронеже подсветят 19 фасадов на проспекте Революции, а также сквер «Путешественников» и фонтана у площади Победы. В следующем году системой архитектурной подсветки снабдят 28 домов и 6 общественных пространств в центре.

Мэр города Вадим Кстенин посчитал, что концепцией преображения облика вечернего Воронежа необходимо поделиться с горожанами и выслушать их мнение: