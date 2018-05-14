Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно
Почему владельцы загородных домов не сдают их в аренду
Анастасия Волочкова отменила свадьбу
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Переехавший в Крым американец рассказал, почему не вернется в США
Лоза объяснил провал Самойловой на Евровидении
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ
Кубок Стэнли. Овечкин разделил славу с Кузнецовым
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
10Столкновения на границе сектора Газа
18:46 (мск), источник: N + 1

Злоупотребление кофеином во время беременности сделало детей пухлыми

Норвежские ученые выяснили, что повышенное потребление кофеина во время беременности повышает риск лишнего веса и ожирения у детей.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале BMJ Open, злоупотребление кофеином также связано и с избыточным ростом во младенчестве.

Потребление кофеина (помимо кофе он также содержится в чае — как черном, так и зеленом, шоколаде и многих газированных напитках) из-за серьезного воздействия на нервную систему советуют ограничивать: ежедневная норма для взрослого составляет примерно 400 миллиграммов (в одной чашке эспрессо объемом 30 миллилитров содержится примерно 70 миллиграммов кофеина). Беременным рекомендуют снизить дневную дозу кофеина в два раза — до 200 миллиграммов в день. Злоупотребление кофеином связано с возникновением многочисленных рисков нарушения развития плода, например, небольшого веса при рождении или даже выкидыша.

Чтобы проверить, есть ли связь между злоупотреблением кофеином во время беременности и лишним весом у родившихся детей, ученые из Норвежского института здравоохранения под руководством Элени Пападопулу (Eleni Papadopoulou) проанализировали данные о 50943 норвежских женщинах, родивших одного ребенка в период с 2002 по 2008 года. Для каждой участницы были собраны данные о среднем потреблении кофеина во время беременности, а также о весе ее ребенка в возрасте от шести недель до восьми лет. Ученые также собрали данные о курении во время беременности: курящие женщины были исключены из рассмотрения, так как курение в целом связано с недостаточной массой ребенка при рождении. Для полного анализа исследователи также собрали и учли данные о возрасте матери на момент родов, ее образовании, среднем количества калорий, потребляемых во время беременности, а также индексе массы тела и потреблении алкоголя до, во время и после беременности (эти же данные были доступны и для отца ребенка).

Ученые разделили женщин на четыре группы в соответствии со средним суточным потреблением кофеина во время беременности: низкое (до 50 миллиграммов), среднее (от 50 до 199 миллиграммов), высокое (от 200 до 299 миллиграммов) и избыточное (более 300 миллиграммов). Ученые установили, что любое потребление кофеина выше рекомендованных 200 миллиграммов во время беременности связано с избыточным ростом во младенчестве и появлением у ребенка лишнего веса и ожирения в раннем возрасте. Например, среди детей женщин, злоупотребляющих кофеином во время беременности, число детей с лишним весом и ожирением в возрасте восьми лет было примерно на 8 процентов выше, чем у тех женщин, кто почти не употреблял кофеин.

Как отмечают авторы, главная особенность их работы состоит в том, что в данных было учтено потребление кофеина из всех возможных составляющих диеты: кофе, чая, шоколада и газированных напитков.

На развитие ребенка влияют и другие черты поведения матери во время беременности. Например, потомство самок мышей, которые любят побегать во время беременности, рождается более активным.

Елизавета Ивтушок.

 Физик уточнил скорость смещения орбиты Меркурия
Метаанализ доказал пользу транскраниальной стимуляции после инсульта
Кудрин назвал принципы работы на посту главы Счетной палаты
Крушение рейса MH370 Malaysian Airlines признано намеренным
В ГД внесен законопроект о снижении в 10 раз зарплаты депутатов
Названы самые популярные российские курорты
Почему китайские сладкоежки любят российские конфеты
Российские археологи нашли в Тамани шлем греческого воина
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ Как распределятся места в группах, кто с кем сыграет в четвертьфинале, а кто уже потерял шансы на плей-офф?
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
На YouTube появилась долгожданная функция В официальном приложении YouTube появилась функция, напоминающая пользователю о том, что пора отвлечься от просмотра роликов.
Кино
Женский бунт: звезды провели акцию протеста в Каннах 82 знаменитых женщины из мира кино взялись за руки в знак протеста против дискриминации женщин в индустрии
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь