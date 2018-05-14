Злоупотребление кофеином во время беременности сделало детей пухлыми

Как говорится в статье, опубликованной в журнале BMJ Open, злоупотребление кофеином также связано и с избыточным ростом во младенчестве.

Потребление кофеина (помимо кофе он также содержится в чае — как черном, так и зеленом, шоколаде и многих газированных напитках) из-за серьезного воздействия на нервную систему советуют ограничивать: ежедневная норма для взрослого составляет примерно 400 миллиграммов (в одной чашке эспрессо объемом 30 миллилитров содержится примерно 70 миллиграммов кофеина). Беременным рекомендуют снизить дневную дозу кофеина в два раза — до 200 миллиграммов в день. Злоупотребление кофеином связано с возникновением многочисленных рисков нарушения развития плода, например, небольшого веса при рождении или даже выкидыша.

Чтобы проверить, есть ли связь между злоупотреблением кофеином во время беременности и лишним весом у родившихся детей, ученые из Норвежского института здравоохранения под руководством Элени Пападопулу (Eleni Papadopoulou) проанализировали данные о 50943 норвежских женщинах, родивших одного ребенка в период с 2002 по 2008 года. Для каждой участницы были собраны данные о среднем потреблении кофеина во время беременности, а также о весе ее ребенка в возрасте от шести недель до восьми лет. Ученые также собрали данные о курении во время беременности: курящие женщины были исключены из рассмотрения, так как курение в целом связано с недостаточной массой ребенка при рождении. Для полного анализа исследователи также собрали и учли данные о возрасте матери на момент родов, ее образовании, среднем количества калорий, потребляемых во время беременности, а также индексе массы тела и потреблении алкоголя до, во время и после беременности (эти же данные были доступны и для отца ребенка).

Ученые разделили женщин на четыре группы в соответствии со средним суточным потреблением кофеина во время беременности: низкое (до 50 миллиграммов), среднее (от 50 до 199 миллиграммов), высокое (от 200 до 299 миллиграммов) и избыточное (более 300 миллиграммов). Ученые установили, что любое потребление кофеина выше рекомендованных 200 миллиграммов во время беременности связано с избыточным ростом во младенчестве и появлением у ребенка лишнего веса и ожирения в раннем возрасте. Например, среди детей женщин, злоупотребляющих кофеином во время беременности, число детей с лишним весом и ожирением в возрасте восьми лет было примерно на 8 процентов выше, чем у тех женщин, кто почти не употреблял кофеин.

Как отмечают авторы, главная особенность их работы состоит в том, что в данных было учтено потребление кофеина из всех возможных составляющих диеты: кофе, чая, шоколада и газированных напитков.

На развитие ребенка влияют и другие черты поведения матери во время беременности. Например, потомство самок мышей, которые любят побегать во время беременности, рождается более активным.