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18:34 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже назвали имена лауреатов Платоновской премии

Церемония вручения пройдёт 15 июня. Впервые в Воронеже награду получат сразу два лауреата Платоновской премии. Это — театральный режиссёр Анатолий Васильев и актриса Алла Демидова. Денежный приз — один миллион рублей — они разделят между собой.

Об этом сообщили в областном правительстве.

В этом году лауреатов выбирали из четырёх самых достойных номинантов. Говорят, победители — это люди, которые не идут лёгкими путями, поэтому и награду присудили с формулировкой «за бесстрашие и достоинство в искусстве».

Церемония вручения пройдёт 15 июня. Как раз после спектакля «Старик и море» — это постановка Анатолия Васильева, а играет в ней Алла Демидова.

— У нас всегда очень достойный лонг-лист, всегда в нём много замечательных людей, представляющих разные сферы творческой деятельности. Но поскольку не было давно у нас уже театрального деятеля. Как-то вот несколько лет подряд у нас были писатели, до этого были режиссеры, связанные с кинематографом. Вот был Лев Абрамович Додин довольно давно уже. И вот мы решили, что пришло время ещё, — рассказал театральный критик Александр Вислов.

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