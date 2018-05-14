В Воронеже назвали имена лауреатов Платоновской премии

В этом году лауреатов выбирали из четырёх самых достойных номинантов. Говорят, победители — это люди, которые не идут лёгкими путями, поэтому и награду присудили с формулировкой «за бесстрашие и достоинство в искусстве».

— У нас всегда очень достойный лонг-лист, всегда в нём много замечательных людей, представляющих разные сферы творческой деятельности. Но поскольку не было давно у нас уже театрального деятеля. Как-то вот несколько лет подряд у нас были писатели, до этого были режиссеры, связанные с кинематографом. Вот был Лев Абрамович Додин довольно давно уже. И вот мы решили, что пришло время ещё, — рассказал театральный критик Александр Вислов.