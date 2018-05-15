Строительство многоэтажки на Юнусабаде прекращено из-за жалоб жителей

В начале 2018 года бывший хоким Ташкента Рахмонбек Усманов выделил строительный участок вблизи домов 17, 18, 19, 20 в Юнусабадском районе, площадь составила 1,23 гектара. Там планировали возвести два дома высотой в семь этажей. Ранее на этом участке располагалась автостоянка и детская площадка. Жители Юнусабадского подали в Мирабадский районный административный суд заявление с требованием признать недействительным решением хокима о выделении земельного участка под строительство в связи с тем, что их согласие не было получено.