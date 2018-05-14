Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки
Как выглядят мельницы в разных странах (фото)
В Канаде женщина впервые в истории станет главой церкви
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
«Это какой-то позор»: россияне дали оценку финалу «Евровидения»
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона ЧМ
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
10Столкновения на границе сектора Газа
18:39 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов: Фермерской ярмарки у Дома Советов больше не будет никогда

Глава региона предложил организовать в городе передвижные точки продажи местной продукции.

Источник: Калининград.Ru

Власти не планируют возвращать фермерскую ярмарку в Калининграде к Дому Советов. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на заседании аграрного совета в понедельник, 14 мая.

Фермеры пожаловались главе региона, что после переноса ярмарки на улицу Портовую существенно снизилось количество покупателей, что связано в том числе с нехваткой парковочных мест. Однако Алиханов в ответ пояснил, что у Дома Советов торговало только 30 процентов аграриев, остальные продавцы представляли перекупщиков.

Губернатор высказал идею организовать передвижную ярмарку, чтобы у аграриев была возможность реализовывать свой товар в разных районах Калининграда. Он поручил проработать этот вопрос главе областного Минпрома Дмитрию Кускову совместно с администрацией города.

«Прошу больше не мучить нас вопросом относительно ярмарки у Дома Советов —её там не будет никогда», — сказал Алиханов, добавив, что эту территорию планируют использовать в других целях.

Все новости региона
 Гольдман: У нас нет задач монетизировать раскопки Королевского замка
Власти: Забор вокруг стадиона «Балтика» демонтируют из-за неисправного техн
Кудрин назвал принципы работы на посту главы Счетной палаты
Крушение рейса MH370 Malaysian Airlines признано намеренным
В ГД внесен законопроект о снижении в 10 раз зарплаты депутатов
Названы самые популярные российские курорты
Почему китайские сладкоежки любят российские конфеты
Российские археологи нашли в Тамани шлем греческого воина
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ Как распределятся места в группах, кто с кем сыграет в четвертьфинале, а кто уже потерял шансы на плей-офф?
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
На YouTube появилась долгожданная функция В официальном приложении YouTube появилась функция, напоминающая пользователю о том, что пора отвлечься от просмотра роликов.
Кино
Женский бунт: звезды провели акцию протеста в Каннах 82 знаменитых женщины из мира кино взялись за руки в знак протеста против дискриминации женщин в индустрии
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мягкая почва защитила Пизанскую башню от землетрясений
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь