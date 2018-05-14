Алиханов: Фермерской ярмарки у Дома Советов больше не будет никогда

Источник: Калининград.Ru

Власти не планируют возвращать фермерскую ярмарку в Калининграде к Дому Советов. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на заседании аграрного совета в понедельник, 14 мая.

Фермеры пожаловались главе региона, что после переноса ярмарки на улицу Портовую существенно снизилось количество покупателей, что связано в том числе с нехваткой парковочных мест. Однако Алиханов в ответ пояснил, что у Дома Советов торговало только 30 процентов аграриев, остальные продавцы представляли перекупщиков.

Губернатор высказал идею организовать передвижную ярмарку, чтобы у аграриев была возможность реализовывать свой товар в разных районах Калининграда. Он поручил проработать этот вопрос главе областного Минпрома Дмитрию Кускову совместно с администрацией города.