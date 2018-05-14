У центра Млечного Пути обнаружено скопление огромных черных дыр
Это открытие поможет больше узнать о природе и формировании систем с двойными звездами.
Это открытие поможет больше узнать о природе и формировании систем с двойными звездами.
Астрономы сделали шокирующее открытие о том, что таится в глубинах нашей Галактики. Так, исследователи рентгеновской обсерватории «Чандра» нашли свидетельство тысяч черных дыр в недрах Млечного Пути.
Объектом открытия являются черные дыры звездной массы, которые обычно весят от пяти до 30 масс Солнца. Обнаружили их всего в трех световых годах — относительно небольшое расстояние в космических масштабах — от сверхмассивной черной дыры в центре Галактики, известной как Стрелец А* (Sgr A*).
Теоретические исследования звездной динамики внутри Галактики показали, что большое количество черных дыр звездной массы — до 20 тысяч объектов — может постепенно дрейфовать по направлению к Стрельцу А* и собираться вокруг него. Недавний анализ, использовавший данные «Чандры», стал первым доказательством такого скопления черных дыр.
Сама по себе черная дыра невидима. Однако черная дыра — нейтронная звезда, по сути, — находящаяся на близкой орбите со звездой, будет притягивать к себе газ от последней (астрономы называют такие системы «рентгеновскими двойными звездами»). В свою очередь, материал падает на диск и разогревается до миллионов градусов, производя рентгеновское излучение, прежде чем окончательно пропадет в черной дыре. Некоторые рентгеновские двойные звезды похожи на точечные источники на снимках «Чандры». Черная дыра притягивает газ соседней звезды.
Команда исследователей под началом Чака Хэйли из Колумбийского университета в
Два источника излучения с предполагаемыми нейтронными звездами были впоследствии исключены из анализа
Скорее всего, только самые яркие из этих систем с черными дырами могут быть обнаружены на расстоянии Стрельца А*. Другими словами, результаты этого исследования предполагают, что вокруг центра Млечного Пути скопилось множество более блеклых, нераскрытых рентгеновских двойных звезд с черными дырами звездной массы. Эта популяция черных дыр со
Зная количество черных дыр в центре типичной галактики, можно понять, сколько