Определен наиболее умильный возраст щенков

Результаты работы изложены в статье журнала Anthrozoos.
По оценке соавтора работы Клайва Уинна из Университета штата Аризона в США, в мире обитает около миллиарда собак, примерно 80% из которых одичали. Их выживаемость сильно зависит от человека, из-за чего ученый решил проверить, есть ли связь между так называемым возрастом отъема, в котором щенок перестает находиться под присмотром матери, и его привлекательностью для человека. «Результат оказался в точности таким, как я рассчитывал, — комментирует Уинн. — Действительно существует оптимальный возраст максимальной умильности, который практически совпадает с временем, когда матери прекращают кормить их молоком».
В ходе исследования 51 испытуемому показывали фотографии щенков трех пород (джек-рассел-терьер, кане-корсо и белая швейцарская овчарка) разных возрастов — от одной недели до ранней зрелости. В результате оказалось, что привлекательность новорожденных минимальна, затем повышается до максимума ранее 10 недель, потом снижается и выходит на постоянный уровень. Кане-корсо лучше всего выглядят в среднем в возрасте 6,3 недель, джек-рассел-терьер — 7,7, белая швейцарская овчарка — 8,3.
Исследование не только любопытно само по себе, но и помогает лучше понять совместную эволюцию собак и человека. В частности, известно, что большинство одомашненных животных сохраняют во взрослом состоянии ювенильные, то есть свойственные молодым особям диких предков черты. Новая работа показывает, как собаки научились использовать человеческую слабость для того, чтобы обеспечить собственную безопасность и установить эмоциональную связь. Уинн считает, что именно способность собак формировать близкие отношения с человеком, а не интеллект, сыграли определяющую роль в одомашнивании этих животных.