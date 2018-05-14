Определен наиболее умильный возраст щенков

Результаты работы изложены в статье журнала Anthrozoos.

По оценке соавтора работы Клайва Уинна из Университета штата Аризона в США, в мире обитает около миллиарда собак, примерно 80% из которых одичали. Их выживаемость сильно зависит от человека, из-за чего ученый решил проверить, есть ли связь между так называемым возрастом отъема, в котором щенок перестает находиться под присмотром матери, и его привлекательностью для человека. «Результат оказался в точности таким, как я рассчитывал, — комментирует Уинн. — Действительно существует оптимальный возраст максимальной умильности, который практически совпадает с временем, когда матери прекращают кормить их молоком».

В ходе исследования 51 испытуемому показывали фотографии щенков трех пород (джек-рассел-терьер, кане-корсо и белая швейцарская овчарка) разных возрастов — от одной недели до ранней зрелости. В результате оказалось, что привлекательность новорожденных минимальна, затем повышается до максимума ранее 10 недель, потом снижается и выходит на постоянный уровень. Кане-корсо лучше всего выглядят в среднем в возрасте 6,3 недель, джек-рассел-терьер — 7,7, белая швейцарская овчарка — 8,3.