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11:22 (мск), источник: Коммерсантъ

В Воронежской области объединяют два техникума

Строительный техникум в городе Россошь Воронежской области планируется присоединить к химко-механическому, расположенному в том же городе, сообщает пресс-служба облправительства со ссылкой на врио руководителя регионального департамента образования, науки и молодежной политики Олега Мосолова.

Источник: Коммерсантъ

По словам Мосолова, «реорганизация обусловлена дублированием образовательных программ и невысокой численностью обучающихся» — 240 человек учится в строительном техникуме. Реформа, по ожиданиям чиновников, «будет способствовать дальнейшему внедрению системы дуального обучения, позволит … использовать ресурсы нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность» и сократить административно-управленческий аппарат для экономии бюджета.

Врио губернатора Александр Гусев одобрил проект реорганизации техникумов, отметили в облправительстве.

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