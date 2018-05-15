В Воронежской области объединяют два техникума
Строительный техникум в городе Россошь Воронежской области планируется присоединить к
Строительный техникум в городе Россошь Воронежской области планируется присоединить к
По словам Мосолова, «реорганизация обусловлена дублированием образовательных программ и невысокой численностью обучающихся» — 240 человек учится в строительном техникуме. Реформа, по ожиданиям чиновников, «будет способствовать дальнейшему внедрению системы дуального обучения, позволит … использовать ресурсы нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность» и сократить
Врио губернатора Александр Гусев одобрил проект реорганизации техникумов, отметили в облправительстве.