В Гомельской области запретили ходить в лес
Запрет не коснулся Доброшского и Жлобинского районов, но и там скоро будет введено ограничение.
Запрет не коснулся Доброшского и Жлобинского районов, но и там скоро будет введено ограничение.
МИНСК, 14 мая — Sputnik. Запрет на посещение лесов введен в Гомельской области, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.
В последние дни в регионе резко возросло число лесных пожаров в связи с установившимися неблагоприятными погодными условиями — длительным отсутствием осадков.
«В целях недопущения осложнения оперативной обстановки и предупреждения возникновения лесных пожаров во всех районах, за исключением Добрушского и Жлобинского, приняты решения и распоряжения о запрете на посещение лесов», — проинформировали в МЧС.
Спасатели добавили, что в решение о запрете посещения лесов в Добрушском и Жлобинском районе будут приняты в ближайшее время.
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«На время действия запретительного периода закрываются все шлагбаумы на съездах с дорог в леса, устанавливаются таблички с информацией о запрете посещения леса и мерах ответственности за его нарушение», — уточнили в горисполкоме.