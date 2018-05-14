В Гомельской области запретили ходить в лес

МИНСК, 14 мая — Sputnik. Запрет на посещение лесов введен в Гомельской области, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

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В последние дни в регионе резко возросло число лесных пожаров в связи с установившимися неблагоприятными погодными условиями — длительным отсутствием осадков.

«В целях недопущения осложнения оперативной обстановки и предупреждения возникновения лесных пожаров во всех районах, за исключением Добрушского и Жлобинского, приняты решения и распоряжения о запрете на посещение лесов», — проинформировали в МЧС.

Спасатели добавили, что в решение о запрете посещения лесов в Добрушском и Жлобинском районе будут приняты в ближайшее время.

В пресс-службе Гомельского горисполкома отметили, что запрет действует с 8 мая.