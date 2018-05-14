На вечер объявлено штормовое предупреждение
Сегодня, 14 мая, в Беларуси в период с 17.00 до 23.00 объявлено штормовое предупреждение.
Сегодня, 14 мая, в Беларуси в период с 17.00 до 23.00 объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили в Белгидромете, по южной половине республики пройдут грозы, местами возможно шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с.
В МЧС напомнили, что во время неблагоприятного метеорологического явления следует особо внимательно относиться к правилам безопасности. В частности, во время грозы не следует выходить из дома, не рекомендуется топить печку. Необходимо закрыть все окна и дымоходы. Желательно держаться подальше от электропроводки и антенн, выключить телевизор, избегать использования телефона и электроприборов.
Если же вы оказались на улице во время грозы, то нельзя прятаться под высокие деревья. Во время грозы не следует бегать, а если вы едете на велосипеде или мотоцикле, то необходимо остановиться и отойти от транспортного средства метров на 30.