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19:23 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

На вечер объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 14 мая, в Беларуси в период с 17.00 до 23.00 объявлено штормовое предупреждение.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 83% 761 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: СБ - Беларусь сегодня

Как сообщили в Белгидромете, по южной половине республики пройдут грозы, местами возможно шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

В МЧС напомнили, что во время неблагоприятного метеорологического явления следует особо внимательно относиться к правилам безопасности. В частности, во время грозы не следует выходить из дома, не рекомендуется топить печку. Необходимо закрыть все окна и дымоходы. Желательно держаться подальше от электропроводки и антенн, выключить телевизор, избегать использования телефона и электроприборов.

Если же вы оказались на улице во время грозы, то нельзя прятаться под высокие деревья. Во время грозы не следует бегать, а если вы едете на велосипеде или мотоцикле, то необходимо остановиться и отойти от транспортного средства метров на 30.

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