В Приморье опробуют новый способ возвращения тигров в дикую природу

Сотрудники Межрегиональной общественной организации «Центр «Тигр» в Приморье готовятся выпустить в дикую природу пару молодых тигров — самку и самца. Впервые в России выпуск будет осуществлен так называемым «мягким» способом, который позволяет снизить стресс для животных. Для этого на месте выпуска построили специальный временный вольер, сообщает пресс-служба WWF России.

В МРОО «Центр «Тигр» занимаются реабилитацией и реинтродукцией тигров с 2012 года. Большинство подопечных центра — тигрята-сироты, матерей которых убили браконьеры. Сотрудники центра реабилитации ставят себе целью не просто спасти тигрят, но и подготовить их к самостоятельной жизни в дикой природе. Юные хищники живут в просторных вольерах площадью до 1,5 гектара, где постепенно учатся охотиться, а также бояться и избегать человека. Они не контактируют с сотрудниками центра, а вот контакты с другими тигрятами близкого возраста возможны и даже желательны: ученые считают, что это помогает снизить стресс и способствует лучшей адаптации животных. Когда сотрудники центра считают, что юные хищники готовы к самостоятельной жизни, их выпускают в тайгу, предварительно снабдив GPS-ошейниками.

Нынешний «выпуск» тигров особенный по двум причинам. Во-первых, впервые ученые выпустят в одном месте сразу двух тигров — самца и самку. Обоим зверям сейчас около двух лет, а поступили они в центр реабилитации совсем маленькими. В декабре 2016 года сотрудники оперативной группы охотничьего надзора и ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра» доставили в центр реабилитации маленькую осиротевшую тигрицу, которая получила имя Лазовка. Судьба самца Сайхана еще более драматична: в январе 2017 года он был ранен браконьерами, ветеринары центра с трудом сохранили ему зрение. После нескольких месяцев лечения и карантина Сайхан и Лазовка были выпущены в один просторный вольер и быстро подружились.

Вторым нововведением станет «мягкий» способ реинтродукции тигров, который собираются опробовать ученые. На месте выпуска построили специальный временный вольер — по сути просто участок тайги 50 на 50 метров, обнесенный забором. 12 мая обоих тигров обездвижили с помощью снотворного, поместили в клетки и доставили из места их реабилитации в вольер на месте выпуска. Здесь у хищников будет неделя для того, чтобы отойти от стресса, который, был вызван переездом. «Примерно через семь дней вольер будет открыт, и тигры смогут уйти туда, куда им захочется», — комментирует директор МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.