В Приморье опробуют новый способ возвращения тигров в дикую природу
С его помощью ученые надеются снизить стресс у животных.
С его помощью ученые надеются снизить стресс у животных.
Сотрудники Межрегиональной общественной организации «Центр «Тигр» в Приморье готовятся выпустить в дикую природу пару молодых тигров — самку и самца. Впервые в России выпуск будет осуществлен так называемым «мягким» способом, который позволяет снизить стресс для животных. Для этого на месте выпуска построили специальный временный вольер, сообщает
В МРОО «Центр «Тигр» занимаются реабилитацией и реинтродукцией тигров с 2012 года. Большинство подопечных центра —
Нынешний «выпуск» тигров особенный по двум причинам.
Вторым нововведением станет «мягкий» способ реинтродукции тигров, который собираются опробовать ученые. На месте выпуска построили специальный временный вольер — по сути просто участок тайги 50 на 50 метров, обнесенный забором. 12 мая обоих тигров обездвижили с помощью снотворного, поместили в клетки и доставили из места их реабилитации в вольер на месте выпуска. Здесь у хищников будет неделя для того, чтобы отойти от стресса, который, был вызван переездом. «Примерно через семь дней вольер будет открыт, и тигры смогут уйти туда, куда им захочется», — комментирует директор МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.
Ученые надеются, что «мягкий» выпуск позволит двум молодым хищникам успешно адаптироваться в дикой природе и сохранить свою пару. Впрочем, если звери охладеют друг к другу, у них будет возможность найти себе новых партнеров: поблизости от места выпуска есть участки как молодых самцов, так и самок.