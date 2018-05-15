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09:43 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Трамвай в долг: что произошло с системой «Электронный билет Кубани» в Краснодаре

Покупка — 26 рублей. А в описании — «Плата за проезд». Такие СМС-сообщения на протяжении нескольких дней получали многие жители Краснодара, даже те, кто общественным транспортом не пользовался. Куда же ушли деньги?

Этим вопросом задаются горожане, которые пользуются бесконтактной системой оплаты в общественном транспорте. Всю последнюю неделю пассажиры получают СМС-сообщения о списании средств за проезд, причем с интервалом в несколько минут. Со странной ситуацией столкнулись и наши коллеги.

В социальных сетях по этому поводу разгорелись жаркие дискуссии. Оказалось, что случаи не единичные. Кто виноват в массовом списании средств с карт краснодарцев и как проверить, не взяли ли у вас лишнего, рассказывает Евгения Великая.

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