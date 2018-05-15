Трамвай в долг: что произошло с системой «Электронный билет Кубани» в Краснодаре

Этим вопросом задаются горожане, которые пользуются бесконтактной системой оплаты в общественном транспорте. Всю последнюю неделю пассажиры получают СМС-сообщения о списании средств за проезд, причем с интервалом в несколько минут. Со странной ситуацией столкнулись и наши коллеги.

В социальных сетях по этому поводу разгорелись жаркие дискуссии. Оказалось, что случаи не единичные. Кто виноват в массовом списании средств с карт краснодарцев и как проверить, не взяли ли у вас лишнего, рассказывает Евгения Великая.