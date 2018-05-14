В Москве проходит акция «На работу на велосипеде»

Источник: РИА Новости

Акция «На работу на велосипеде» проходит в столице с 14 по 27 мая. В течение двух недель партнеры акции, в числе которых кафе, рестораны и магазины будут предоставлять посетителям на велосипедах скидки и бонусы, а работодатели призовут своих сотрудников попробовать приехать в офис на велосипедах. Кроме того, жители столицы и Подмосковья в эти дни смогут бесплатно провозить велосипеды в пригородных электропоездах ОАО «Центральная ППК» и АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».

«В пятницу, 18 мая с 8 до 11 часов в разных частях города будут организованы “энергетические точки”, где все участники акции смогут получить сувениры и угощения, пообщаться с организаторами и зарядиться положительными эмоциями на весь день», — сообщил Кумов РИА Новости.

Они будут организованы на Рождественском бульваре, дом 1 (у входа в Центральный Рынок), на Мытной улице, дом 74 (у входа в Даниловский Рынок), на Новодмитровской, 1 (на территории Хлебозавода № 9), Ленинградском проспекте, 26 строение 1 (в сквере возле офиса «Гринпис России»), Старой Басманной, 15 (веранда около центрального входа в Сад имени Баумана), Ленинском проспекте, 95 (пересечение улицы Академика Пилюгина и Ленинского проспекта), на Тверском бульваре, 2 (слева от главного входа в Тасс), Крымском Валу, 10, строение 1 (возле входа в велопрокат Electra у Музеона) и на Пресненской набережной, 6, строение 2 (Музей «Москва-Сити», башня «Империя»), уточнил Кумов.