Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
На что живет королевская семья Великобритании
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
Дробыш объяснил причину успеха певицы из Израиля на "Евровидении"
NI: РФ не нужны Су-57, у них есть кое-что другое
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Да когда уже закончатся эти травмы?
Игнашевич прокомментировал возвращение в состав сборной России
Оказалось, что женщины разбираются в вине лучше мужчин
Звезда «Великолепного века» стала неузнаваемой
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
10Историческая встреча лидеров двух Корей
22:03 (мск), источник: РИА Новости

В Москве проходит акция «На работу на велосипеде»

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Девять «энергетических точек» с угощениями и сувенирами откроются 18 мая в разных частях Москвы для участников акции «На работу на велосипеде», сообщил РИА Новости советник заместителя министра транспорта РФ, куратор проекта Let’s bike it! Владимир Кумов.

Источник: РИА Новости

Акция «На работу на велосипеде» проходит в столице с 14 по 27 мая. В течение двух недель партнеры акции, в числе которых кафе, рестораны и магазины будут предоставлять посетителям на велосипедах скидки и бонусы, а работодатели призовут своих сотрудников попробовать приехать в офис на велосипедах. Кроме того, жители столицы и Подмосковья в эти дни смогут бесплатно провозить велосипеды в пригородных электропоездах ОАО «Центральная ППК» и АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».

«В пятницу, 18 мая с 8 до 11 часов в разных частях города будут организованы “энергетические точки”, где все участники акции смогут получить сувениры и угощения, пообщаться с организаторами и зарядиться положительными эмоциями на весь день», — сообщил Кумов РИА Новости.

Они будут организованы на Рождественском бульваре, дом 1 (у входа в Центральный Рынок), на Мытной улице, дом 74 (у входа в Даниловский Рынок), на Новодмитровской, 1 (на территории Хлебозавода № 9), Ленинградском проспекте, 26 строение 1 (в сквере возле офиса «Гринпис России»), Старой Басманной, 15 (веранда около центрального входа в Сад имени Баумана), Ленинском проспекте, 95 (пересечение улицы Академика Пилюгина и Ленинского проспекта), на Тверском бульваре, 2 (слева от главного входа в Тасс), Крымском Валу, 10, строение 1 (возле входа в велопрокат Electra у Музеона) и на Пресненской набережной, 6, строение 2 (Музей «Москва-Сити», башня «Империя»), уточнил Кумов.

Он добавил, что к акции «На работу на велосипеде» в этот раз присоединилось уже свыше 150 компаний и организаций. О своих намерениях принять участие сообщили представители различных департаментов правительства Москвы, Государственной Думы РФ, министерств и ведомств.

Все новости региона
 Как Германия унизила Прибалтику и Украину
Почему россияне бросают успешную работу и уезжают к морю
Сборная России обыграла Словакию в матче чемпионата мира
«Я не знал секса до 37 лет»: зачем хранят вынужденный целибат
Заключена рекордная сделка на рынке наркотиков
Крушение рейса MH370 Malaysian Airlines признано намеренным
Скончалась исполнительница роли подруги Супермена
Назначен новый главный тренер «Пари Сен-Жермен»
Партнер или конкурент: чем грозит России турецкий газопровод
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Да когда уже закончатся эти травмы? Россия обыграла Словакию в предпоследнем матче группового турнира
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
На YouTube появилась долгожданная функция В официальном приложении YouTube появилась функция, напоминающая пользователю о том, что пора отвлечься от просмотра роликов.
Кино
Женский бунт: звезды провели акцию протеста в Каннах 82 знаменитых женщины из мира кино взялись за руки в знак протеста против дискриминации женщин в индустрии
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь