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22:41 (мск), источник: РИА Новости

Кот Мостик «дал добро» открытию Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости. Талисман строителей Крымского моста кот Мостик проинспектировал всю автодорожную часть моста длиной 19 километров и отметил готовность к запуску движения, написано в его Instagram.

Пользователи комментируют фотографию и сообщение Мостика, желая ему удачи. Среди них несколько просьб к коту сделать селфи с президентом Владимиром Путиным, который 15 мая примет участие в открытии моста через Керченский пролив.

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Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика. Инфоцентр «Крымский мост» 14 мая сообщил, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая.

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