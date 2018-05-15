#meghanmarkle's half-sister now says the fake paparazzi pictures of their father, Thomas, were her idea - and the stunt was an attempt to put a positive spin on Mr Markle and the Royal Family, not for money. https://t.co/SeQYUGn6pw— Rebecca English (@RE_DailyMail) 14 мая 2018 г.
Отец отказался ехать на королевскую свадьбу дочери
Отец американской актрисы и фотомодели Меган Маркл Томас решил отказаться от участия в свадебной церемонии, на которой его дочь сочетается браком с принцем Великобритании Гарри. Об этом сообщает портал TMZ.