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00:22 (мск), источник: РИА Новости

Путин примет участие в открытии автомобильной части моста в Крым

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: РИА Новости

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составляет 19 километров.

«Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив», — отмечается в сообщении.

В инфоцентре «Крымского моста» рассказали, что по автодороге проедет колонна строительной техники. В мероприятии примут участие представители мостоотрядов из разных регионов страны, среди них ведущие специалисты отрасли, прошедшие глобальные стройки: БАМ, подготовку к саммиту АТЭС во Владивостоке, Универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи.

Автомобильное движение по мосту будет запущено на следующий день — 16 мая. Это на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока.

В минувшее воскресенье в Керчи было запущено движение на новом путепроводе, который построен над автоподходом к мосту, чтобы обеспечить транспортную связь между микрорайоном Аршинцево и центром города без пересечения автоподхода.

Заказчиком строительства автомобильного подхода к мосту со стороны Крыма является государственное казенное учреждение республики Крым «Служба автомобильных дорог республики Крым». Подрядчиком строительства дороги категории 1Б является АО «ВАД», итоговая стоимость строительства, согласно контракту, составила 6,9 миллиарда рублей. Пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 миллионов пассажиров и 13 милионов тонн грузов в год.

Строительство моста велось с февраля 2016 года, движение автомобилей по графику должно было открыться в декабре 2018 года, поездов в конце 2019 года.

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В послании Федеральному Собранию в начале марта Путин сообщил, что автомобильное движение по Крымскому мосту откроется уже через несколько месяцев. Чуть позже, в середине марта, президент РФ приехал на Крымский мост, где осмотрел готовый участок автодорожной части Крымского моста и побеседовал со строителями. Общаясь с ними, Путин высказал пожелание, чтобы люди могли начать пользоваться им уже в наступающем летнем сезоне.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, говоря о скором открытии автомобильного движения, отмечал, что на российском руководстве после присоединения Крыма «лежала колоссальная ответственность — наладить нормальную жизнь на полуострове», которая была далека от российских стандартов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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