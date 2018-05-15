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03:25 (мск), источник: Вести Иркутск

Памятник основателю ВДВ Василию Маргелову установят в Иркутске

Место для монумента выбрали в сквере на пересечении улицы Чкалова и бульвара Гагарина, об этом сообщили в Иркутском союзе десантников.

Источник: Вести Иркутск

Место для монумента выбрали в сквере на пересечении улицы Чкалова и бульвара Гагарина, об этом сообщили в Иркутском союзе десантников.

Сейчас памятник высотой более двух метров отливают из бронзы. В июне специалисты начнут устанавливать гранитный пьедестал, его высота почти метр. Площадку благоустроят и озеленят. Открытие запланировано на сентябрь.

Василий Маргелов — основатель воздушно-десантных войск России, руководил ими почти 30 лет.

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