В МФЦ Владивостока добавляют новые услуги

Источник: VLADNEWS

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» с 15 мая начинает принимать запросы по новой государственной услуге «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест», находящихся в компетенции департамента труда и социального развития Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Теперь МФЦ Владивостока в общей сложности принимает запросы и выдает документы по 202 видам государственных, региональных и муниципальных услуг.