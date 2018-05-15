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03:30 (мск), источник: VLADNEWS

В МФЦ Владивостока добавляют новые услуги

Теперь МФЦ Владивостока в общей сложности принимает запросы и выдает документы по 202 видам услуг.

Источник: VLADNEWS

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» с 15 мая начинает принимать запросы по новой государственной услуге «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест», находящихся в компетенции департамента труда и социального развития Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Теперь МФЦ Владивостока в общей сложности принимает запросы и выдает документы по 202 видам государственных, региональных и муниципальных услуг.

Получить всю необходимую информацию и воспользоваться новыми услугами можно в любом из отделений многофункционального центра Владивостока, расположенных по адресам: ул. Давыдова, 9, Партизанский проспект, 28-а, ул. Верхнепортовая, 76-а, проспект 100-летия Владивостока, 44, ул. Невельского, 13, а также в территориально обособленных структурных подразделениях (ТОСП): пос. Трудовое, ул. Лермонтова, 36; пос. Русский, ул. Экипажная, 10.

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