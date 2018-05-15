В МФЦ Владивостока добавляют новые услуги
Теперь МФЦ Владивостока в общей сложности принимает запросы и выдает документы по 202 видам услуг.
Теперь МФЦ Владивостока в общей сложности принимает запросы и выдает документы по 202 видам услуг.
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» с 15 мая начинает принимать запросы по новой государственной услуге «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест», находящихся в компетенции департамента труда и социального развития Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Теперь МФЦ Владивостока в общей сложности принимает запросы и выдает документы по 202 видам государственных, региональных и муниципальных услуг.
Получить всю необходимую информацию и воспользоваться новыми услугами можно в любом из отделений многофункционального центра Владивостока, расположенных по адресам: ул. Давыдова, 9, Партизанский проспект, 28-а, ул. Верхнепортовая, 76-а, проспект 100-летия Владивостока, 44, ул. Невельского, 13, а также в территориально обособленных структурных подразделениях (ТОСП): пос. Трудовое, ул. Лермонтова, 36; пос. Русский, ул. Экипажная, 10.