Ларс фон Триер представил на Каннском фестивале новый фильм

По красной дорожке вместе с режиссёром прошли Мэтт Диллон, Шиван Фэллон, Райли Кио, Софи Гробёль и Бруно Ганц.
В 2011 году Триер был объявлен «персоной нон грата» Каннского фестиваля. Во время пресс-конференции его фильма «Меланхолия», который участвовал в основной программе смотра, Триер неосторожно высказался про свои симпатии к Адольфу Гитлеру. Это не помешало жюри вручить награду за лучшую женскую роль американской актрисе Кирстен Данст, однако изрядно подпортило отношения организаторов с фон Триером. Спустя семь лет Канн готов принять скандального режиссера обратно.
Фильм «Дом, который построил Джек» рассказывает историю невероятно умного серийного убийцы в 70-е годы в Америке. Сюжет строится вокруг пяти инцидентов, охватывающих 12 лет его жизни. Зритель переживает рассказ с точки зрения Джека, для которого каждое убийство — утончённое произведение искусства.