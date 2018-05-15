Ларс фон Триер представил на Каннском фестивале новый фильм

В 2011 году Триер был объявлен «персоной нон грата» Каннского фестиваля. Во время пресс-конференции его фильма «Меланхолия», который участвовал в основной программе смотра, Триер неосторожно высказался про свои симпатии к Адольфу Гитлеру. Это не помешало жюри вручить награду за лучшую женскую роль американской актрисе Кирстен Данст, однако изрядно подпортило отношения организаторов с фон Триером. Спустя семь лет Канн готов принять скандального режиссера обратно.