На Приморье надвигается глубокий циклон

Сегодня, 15 мая, в Приморье ожидается тёплый и в целом погожий день. Только местами в крае из-за фронтальных разделов возможны небольшие дожди. Фон дневных температур по краю будет по-летнему высоким, +28…+33, на побережье +18… +23 градуса.

Однако, по данным портала «Примпогода», в среду, 16 мая, глубокий циклон с фронтальными разделами пройдёт над северными районами Приморья. Дожди охватят большую территорию края, наиболее интенсивные ожидаются на севере. Возможны грозы, шквалистые усиления ветра. Днём воздух прогреется до +20… +29, на восточном побережье +14…+19 градусов.

Во второй половине недели фронтальные разделы покинут край, дожди прекратятся, прояснит, но похолодает. За фронтами вторгнется холодный воздух с севера, и температурный фон понизится. Максимальная температура воздуха в четверг, 17 мая, понизится на 1−3 градуса. Последний рабочий день станет ещё прохладнее: максимальная температура +16… +23, на побережье +10… +15 градусов.