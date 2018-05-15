На Приморье надвигается глубокий циклон
В середине недели к Приморью подойдёт циклон, который вызовет дожди, усиление ветра и грозы. Погода по краю уже начала портиться, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В середине недели к Приморью подойдёт циклон, который вызовет дожди, усиление ветра и грозы. Погода по краю уже начала портиться, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сегодня, 15 мая, в Приморье ожидается тёплый и в целом погожий день. Только местами в крае
Однако, по данным портала «Примпогода», в среду, 16 мая, глубокий циклон с фронтальными разделами пройдёт над северными районами Приморья. Дожди охватят большую территорию края, наиболее интенсивные ожидаются на севере. Возможны грозы, шквалистые усиления ветра. Днём воздух прогреется до +20… +29, на восточном побережье +14…+19 градусов.
Во второй половине недели фронтальные разделы покинут край, дожди прекратятся, прояснит, но похолодает. За фронтами вторгнется холодный воздух с севера, и температурный фон понизится. Максимальная температура воздуха в четверг, 17 мая, понизится на 1−3 градуса. Последний рабочий день станет ещё прохладнее: максимальная температура +16… +23, на побережье +10… +15 градусов.
Во Владивостоке существенных осадков не ожидается. Подует свежий ветер. Температура воздуха ночью составит +8… +12 градусов, днём воздух будет прогреваться до +16… +20 градусов. Во второй половине недели температурный фон понизится на 2−4 градуса.