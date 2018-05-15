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03:42 (мск), источник: Восток Медиа

На Приморье надвигается глубокий циклон

В середине недели к Приморью подойдёт циклон, который вызовет дожди, усиление ветра и грозы. Погода по краю уже начала портиться, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 88% 759 мм рт. ст. 5 м/с

Сегодня, 15 мая, в Приморье ожидается тёплый и в целом погожий день. Только местами в крае из-за фронтальных разделов возможны небольшие дожди. Фон дневных температур по краю будет по-летнему высоким, +28…+33, на побережье +18… +23 градуса.

Однако, по данным портала «Примпогода», в среду, 16 мая, глубокий циклон с фронтальными разделами пройдёт над северными районами Приморья. Дожди охватят большую территорию края, наиболее интенсивные ожидаются на севере. Возможны грозы, шквалистые усиления ветра. Днём воздух прогреется до +20… +29, на восточном побережье +14…+19 градусов.

Во второй половине недели фронтальные разделы покинут край, дожди прекратятся, прояснит, но похолодает. За фронтами вторгнется холодный воздух с севера, и температурный фон понизится. Максимальная температура воздуха в четверг, 17 мая, понизится на 1−3 градуса. Последний рабочий день станет ещё прохладнее: максимальная температура +16… +23, на побережье +10… +15 градусов.

Во Владивостоке существенных осадков не ожидается. Подует свежий ветер. Температура воздуха ночью составит +8… +12 градусов, днём воздух будет прогреваться до +16… +20 градусов. Во второй половине недели температурный фон понизится на 2−4 градуса.

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