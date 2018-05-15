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03:48 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Ежемесячная выплата на проезд в Хабаровском крае вырастет на 10%

Льготники будут получать увеличенную ЕДВ с 1 июня.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае увеличен размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) на проезд в городском общественном транспорте, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на краевое министерство социальной защиты населения.

Как сообщает ведомство, в соответствии с постановлением губернатора края льготники будут получать ЕДВ, увеличенную на 10 процентов, с 1 июня. К примеру, единовременная денежная выплата составит: для тружеников тыла и реабилитированных лиц — чуть более 510 рублей, для ветеранов труда и военной службы — 469,56 рублей. Школьникам из многодетных семей, а также гражданам пожилого возраста ЕДВ составит чуть более 359 рублей.

В настоящий момент такую выплату получают в крае более 229 тысяч человек. Всего на предоставление выплат гражданам в 2018 году запланировано более 1 млрд рублей. Проведение индексации дополнительно обойдется краевому бюджету в 59,3 млн рублей.

Центрами социальной поддержки населения перерасчет размера ежемесячной денежной выплаты будет произведен без обращения граждан. В июне льготники получат пособия в новых размерах. По вопросам предоставления ежемесячной денежной выплаты можно обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства или по телефону «горячей линии» министерства социальной защиты населения края: 8 (4212) 32−64−93.

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