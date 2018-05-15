Историки остались без «Демократии»

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О закрытии фонда «Ъ» рассказала его президент Наталия Ушацкая. «К сожалению, у нас не получилось найти постоянные источники финансирования, — сказал она.— Сейчас фонд находится в состоянии ликвидации. Мы уже вынуждены отказывать авторам, которые планировали напечататься у нас».



Напомним, международный фонд «Демократия» был создан в 1993 году по инициативе экс-члена политбюро ЦК КПСС, академика РАН Александра Яковлева. По его замыслу фонд должен был выявлять неизвестные документы по истории России.

Одним из главных направлений был поиск документов о сталинских репрессиях и деятельности ВЧК—ОГПУ—НКВД—КГБ. Материалы публиковались в книжной серии «Россия. ХХ век» и одноименном альманахе — в общей сложности вышло более ста томов.



По словам Наталии Ушацкой, фонд зарабатывал на госзаданиях, в частности выполняя работы для Росархива. Однако основное финансирование он получал в виде грантов и совместных проектов с зарубежными фондами и университетами. «После того как в 2012 году был принят закон об иностранных агентах, мы были вынуждены отказаться от таких средств, — сказала Наталия Ушацкая.— Разумеется, мы не хотели, чтобы нас называли агентами».

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Получить аналогичное финансирование внутри страны историкам не удалось: «Мы пять раз отправляли заявки на президентский грант, но не получили его. Раньше нам большую помощь оказывал Фонд Ельцина, но недавно и они сократили грантовые программы». Последние полгода сотрудники фонда не получали зарплату, но необратимой ситуация стала из-за проблем с арендой, говорит директор. «В 1993 году Борис Ельцин распорядился передать фонду помещение на Малой Грузинской на 25 лет. Этот срок истек, и к нашим проблемам прибавились затраты на помещение. Их мы уже не потянем и вынуждены закрыть фонд», — сказала Наталия Ушацкая.