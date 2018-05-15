Улицу фонтанов во Владивостоке украсят сотни цветов

Во Владивостоке городские озеленители продолжают высаживать однолетники виолу, петунию, тагетес, бегонию и другие цветы.

Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» уже высадили цветочную рассаду на улицах Адмирала Фокина, Русской, 46, проспекте 100-летия Владивостока, 46 48 и в районе транспортной развязки на улице Баляева.

Отметим, что в ежедневном режиме городские озеленители не только высаживают рассаду цветов, но и ухаживают за клумбами и цветниками, осуществляют формовочную обрезку кустарников, а также выполняют множество других работ.