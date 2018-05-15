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03:50 (мск), источник: VLADNEWS

Улицу фонтанов во Владивостоке украсят сотни цветов

Всего же в этом году в приморской столице высадят более 300 тысяч цветов.

Во Владивостоке городские озеленители продолжают высаживать однолетники виолу, петунию, тагетес, бегонию и другие цветы.

Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» уже высадили цветочную рассаду на улицах Адмирала Фокина, Русской, 46, проспекте 100-летия Владивостока, 46 48 и в районе транспортной развязки на улице Баляева.

Отметим, что в ежедневном режиме городские озеленители не только высаживают рассаду цветов, но и ухаживают за клумбами и цветниками, осуществляют формовочную обрезку кустарников, а также выполняют множество других работ.

Всего же в этом году в городе высадят более 300 тысяч цветов. Владивосток украсят агератумы, петунии, антирриумы, тагетесы, сальвии, канны, виолы, пеларгонии, бегонии, флоксы, капуста декоративная и другие цветы.

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