Улицу фонтанов во Владивостоке украсят сотни цветов
Всего же в этом году в приморской столице высадят более 300 тысяч цветов.
Всего же в этом году в приморской столице высадят более 300 тысяч цветов.
Во Владивостоке городские озеленители продолжают высаживать однолетники виолу, петунию, тагетес, бегонию и другие цветы.
Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» уже высадили цветочную рассаду на улицах Адмирала Фокина, Русской, 46, проспекте 100-летия Владивостока, 46 48 и в районе транспортной развязки на улице Баляева.
Отметим, что в ежедневном режиме городские озеленители не только высаживают рассаду цветов, но и ухаживают за клумбами и цветниками, осуществляют формовочную обрезку кустарников, а также выполняют множество других работ.
Всего же в этом году в городе высадят более 300 тысяч цветов. Владивосток украсят агератумы, петунии, антирриумы, тагетесы, сальвии, канны, виолы, пеларгонии, бегонии, флоксы, капуста декоративная и другие цветы.