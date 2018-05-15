День славянской культуры отметят хабаровчане крестным ходом и мастер-классами
В воскресенье, 20 мая, жители Хабаровска будут праздновать День славянской письменности и культуры. В 12:00 в городе начнется крестный ход: православные соберутся у
В воскресенье, 20 мая, жители Хабаровска будут праздновать День славянской письменности и культуры. В 12:00 в городе начнется крестный ход: православные соберутся у
После крестного хода у собора будет совершен молебен святым братьям Кириллу и Мефодию. Возглавит его митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир. Дальше хабаровчанам предложат пройти в парк имени
В 13:00 на сцене парка выступят лучшие творческие коллективы Хабаровска, воскресных школ. В это же время от храма святителя Иннокентия Иркутского стартует пешая экскурсия «Православный Хабаровск». Ее участники пройдут по историческим местам города.
Целый день в парке будет работать «Аллея мастеров». Там расположатся представители храмов Хабаровской епархии, а также Петропавловский женский монастырь, воскресные школы, сестры милосердия Елизаветинского сестричества, мастера
Кроме того, с 13:00 до 16:00 пройдет акция «Беседа с батюшкой»: священники ответят на вопросы гостей праздника. Также для хабаровчан устроят