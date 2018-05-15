День славянской культуры отметят хабаровчане крестным ходом и мастер-классами

После крестного хода у собора будет совершен молебен святым братьям Кириллу и Мефодию. Возглавит его митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир. Дальше хабаровчанам предложат пройти в парк имени Муравьева-Амурского, где состоятся народные гуляния.

В 13:00 на сцене парка выступят лучшие творческие коллективы Хабаровска, воскресных школ. В это же время от храма святителя Иннокентия Иркутского стартует пешая экскурсия «Православный Хабаровск». Ее участники пройдут по историческим местам города.

Целый день в парке будет работать «Аллея мастеров». Там расположатся представители храмов Хабаровской епархии, а также Петропавловский женский монастырь, воскресные школы, сестры милосердия Елизаветинского сестричества, мастера декоративно-прикладного искусства. Они предложат горожанам выпечку, молочную продукцию, травяные чаи, мед, поделки, сувениры, вышивки и иконы.