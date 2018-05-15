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03:52 (мск), источник: Губерния онлайн

День славянской культуры отметят хабаровчане крестным ходом и мастер-классами

В воскресенье, 20 мая, жители Хабаровска будут праздновать День славянской письменности и культуры. В 12:00 в городе начнется крестный ход: православные соберутся у Спасо-Преображенского кафедрального собора на площади Славы и дойдут до Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери на Комсомольской площади. Присоединиться к шествию смогут все желающие.

После крестного хода у собора будет совершен молебен святым братьям Кириллу и Мефодию. Возглавит его митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир. Дальше хабаровчанам предложат пройти в парк имени Муравьева-Амурского, где состоятся народные гуляния.

В 13:00 на сцене парка выступят лучшие творческие коллективы Хабаровска, воскресных школ. В это же время от храма святителя Иннокентия Иркутского стартует пешая экскурсия «Православный Хабаровск». Ее участники пройдут по историческим местам города.

Целый день в парке будет работать «Аллея мастеров». Там расположатся представители храмов Хабаровской епархии, а также Петропавловский женский монастырь, воскресные школы, сестры милосердия Елизаветинского сестричества, мастера декоративно-прикладного искусства. Они предложат горожанам выпечку, молочную продукцию, травяные чаи, мед, поделки, сувениры, вышивки и иконы.

Кроме того, с 13:00 до 16:00 пройдет акция «Беседа с батюшкой»: священники ответят на вопросы гостей праздника. Также для хабаровчан устроят мастер-классы колокольного звона, игры и забавы, трапезу и чаепитие, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.

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