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03:55 (мск), источник: Восток Медиа

Семья из Хабаровского края получила награду от Путина

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт вручил многодетной семье Тищенко из Амурска орден «Родительская слава». Награду присудили в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

Игорь и Виктория Тищенко живут в браке больше 18 лет, воспитывают восьмерых детей. Супруги активно занимаются общественной деятельностью, помогают малоимущим семьям, пожилым людям.

Вячеслав Шпорт подчеркнул, что в Хабаровском крае уделяют большое внимание поддержке института семьи, охране материнства и детства. В регионе помогают семьям, в том числе малоимущим, неполным, молодым и студенческим.

«Только за последние пять лет число многодетных семей в крае выросло в два раза — их уже более 15,5 тысяч. В них воспитывается свыше 51 тысячи детей. Хороших результатов достигли и в области рождаемости. Только в этом году в крае появилось на свет около пяти тысяч малышей», — отметил Вячеслав Шпорт.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, на торжественном приёме, посвящённом Международному дню семьи, глава региона наградил почётными грамотами, благодарственными письмами, а также ценными подарками представителей 13-ти трудовых династий. Это семьи педагогов, работников здравоохранения, культуры, железнодорожников, авиастроителей, судостроителей, нефтепереработчиков, работников речного транспорта, тружеников села. Губернатор подчеркнул, что трудовые династии — богатство и опора любого предприятия, основа развития Хабаровского края.

«Там, где они работают, выше профессионализм, эффективней передача опыта и мастерства. Каждый в такой семье трудится с максимальной отдачей, старается не уронить честь фамилии. В сумме трудовой стаж присутствующих здесь династий составляет почти 2,5 тысячи лет! Ваши семьи — пример для воспитания у молодёжи чувства долга, уважительного отношения к труду, умения добиваться поставленных целей, сохранения традиций», — заявил глава региона.

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