Семья из Хабаровского края получила награду от Путина

Игорь и Виктория Тищенко живут в браке больше 18 лет, воспитывают восьмерых детей. Супруги активно занимаются общественной деятельностью, помогают малоимущим семьям, пожилым людям.

Вячеслав Шпорт подчеркнул, что в Хабаровском крае уделяют большое внимание поддержке института семьи, охране материнства и детства. В регионе помогают семьям, в том числе малоимущим, неполным, молодым и студенческим.

«Только за последние пять лет число многодетных семей в крае выросло в два раза — их уже более 15,5 тысяч. В них воспитывается свыше 51 тысячи детей. Хороших результатов достигли и в области рождаемости. Только в этом году в крае появилось на свет около пяти тысяч малышей», — отметил Вячеслав Шпорт.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, на торжественном приёме, посвящённом Международному дню семьи, глава региона наградил почётными грамотами, благодарственными письмами, а также ценными подарками представителей 13-ти трудовых династий. Это семьи педагогов, работников здравоохранения, культуры, железнодорожников, авиастроителей, судостроителей, нефтепереработчиков, работников речного транспорта, тружеников села. Губернатор подчеркнул, что трудовые династии — богатство и опора любого предприятия, основа развития Хабаровского края.