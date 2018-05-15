Семья из Хабаровского края получила награду от Путина
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт вручил многодетной семье Тищенко из Амурска орден «Родительская слава». Награду присудили в соответствии с указом президента России Владимира Путина.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт вручил многодетной семье Тищенко из Амурска орден «Родительская слава». Награду присудили в соответствии с указом президента России Владимира Путина.
Игорь и Виктория Тищенко живут в браке больше 18 лет, воспитывают восьмерых детей. Супруги активно занимаются общественной деятельностью, помогают малоимущим семьям, пожилым людям.
Вячеслав Шпорт подчеркнул, что в Хабаровском крае уделяют большое внимание поддержке института семьи, охране материнства и детства. В регионе помогают семьям, в том числе малоимущим, неполным, молодым и студенческим.
«Только за последние пять лет число многодетных семей в крае выросло в два раза — их уже более 15,5 тысяч. В них воспитывается свыше 51 тысячи детей. Хороших результатов достигли и в области рождаемости. Только в этом году в крае появилось на свет около пяти тысяч малышей», — отметил Вячеслав Шпорт.
«Там, где они работают, выше профессионализм, эффективней передача опыта и мастерства. Каждый в такой семье трудится с максимальной отдачей, старается не уронить честь фамилии. В сумме трудовой стаж присутствующих здесь династий составляет почти 2,5 тысячи лет! Ваши семьи — пример для воспитания у молодёжи чувства долга, уважительного отношения к труду, умения добиваться поставленных целей, сохранения традиций», — заявил глава региона.