Во Владивостоке появились новые названия для улиц
Также в приморской столице переименовали одну остановку общественного транспорта.
Также в приморской столице переименовали одну остановку общественного транспорта.
Во Владивостоке нескольким новым улицам присвоены наименования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Такое решение было 14 мая на очередном заседании комиссии по городской топонимике, которую провел её председатель, заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Четыре улицы, расположенные на территории садоводческого некоммерческого товарищества ДЭПСС в поселке Трудовое, теперь носят названия Былинная, Благодатная, Заветная и Булатная. В ближайшее время они будут закреплены специальным постановлением.
Именем художника Федора Рокотова названа улица в пригороде Владивостока. Она расположена по соседству с улицами, носящими имена других известных русских художников: Левитана, Саврасова и Васнецова.
Еще две новые улицы появились по соседству с улицей
Еще одно изменение коснулось остановки общественного транспорта «Театр оперы и балета». Теперь ее название звучит как «Мариинский театр. Приморская сцена».
Как сообщили в управлении культуры администрации города Владивостока, для этого была проведена большая подготовительная работа: изучены архивные данные, документы по городской топонимике, проанализированы традиционно сложившиеся названия и их актуальность на сегодня, были организованы выездные совещания на объекты наименования. К слову, в комиссию входят начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро, директор Российского государственного архива Востока Александр Торопов, заведующий кафедрой проектирования архитектурной среды и интерьера инженерной школы ДВФУ Юрий Лиханский, секретарь Приморского краевого отделения Русское географическое общество общество изучения Амурского края Татьяна Файчук.