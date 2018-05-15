Во Владивостоке появились новые названия для улиц

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке нескольким новым улицам присвоены наименования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Такое решение было 14 мая на очередном заседании комиссии по городской топонимике, которую провел её председатель, заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Четыре улицы, расположенные на территории садоводческого некоммерческого товарищества ДЭПСС в поселке Трудовое, теперь носят названия Былинная, Благодатная, Заветная и Булатная. В ближайшее время они будут закреплены специальным постановлением.

Именем художника Федора Рокотова названа улица в пригороде Владивостока. Она расположена по соседству с улицами, носящими имена других известных русских художников: Левитана, Саврасова и Васнецова.

Улица Зеленый Бульвар появилась в микрорайоне Зеленый угол. О таком названии попросили представители компании «Восточный луч», которые успешно строят дома в этом районе. В будущем застройщик планирует обустроить пешеходные, велосипедные дорожки, прогулочные зоны и места для катания на скейтбордах и наполнить их деревьями, кустарниками и цветами.

Еще две новые улицы появились по соседству с улицей Порт-Артурской. Продолжая тематику русско-японской войны 1904−1905 годов, специалисты администрации города предложили назвать близлежащие улицы в честь героев этой войны Василия Рябова и Василия Зверева. За именами стоят настоящие подвиги, которые вошли в историю страны. Так, военного разведчика Рябова, доставшего сведения о противнике, но принявшего героическую смерть, сами японцы прозвали «русским самураем». А инженер-механик Российского императорского флота, участник военных действий, старший инженер-механик миноносца «Сильный» Василий Зверев погиб в бою, закрыв своим телом пробитый паропровод миноносца, обеспечив ему ход.

Еще одно изменение коснулось остановки общественного транспорта «Театр оперы и балета». Теперь ее название звучит как «Мариинский театр. Приморская сцена».