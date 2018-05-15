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03:18 (мск), источник: РИА Новости

Третьей мировой войны не будет, считает Далай-лама

ДХАРАМСАЛА, 15 мая — РИА Новости, Ольга Липич. Третьей мировой войны не будет, считает Далай-лама. Об этом духовный лидер тибетского буддизма, распространенного и в России, заявил в интервью РИА Новости по итогам встречи с ведущими российскими учеными в своей резиденции в североиндийском городе Дхарамсала.

Источник: РИА Новости

«Думаю, что нет», — сказал Далай-лама в ответ на вопрос о возможности Третьей мировой в связи с ростом геополитической напряженности в мире, в том числе, между Россий и США.

По его словам, в случае ядерной войны погибнет все живое на планете, поэтому всем сегодня «нужно опираться на здравый смысл и широкое, непредвзятое мышление».

Буддийский лидер отметил также, что в современном мире все семь миллиардов человек зависят друг от друга.

«Россия нуждается в западном мире и в Америке, ей нужны их технологии, а Запад нуждается в России, поскольку она обладает огромными природными богатствами… Для всего человечества крайне необходимо, чтобы страны востока и запада жили во взаимном уважении. У России уникальное географическое положение — она играет очень важную роль моста между востоком и западом», — добавил Далай-лама.

Истинные причины всех проблем, по его словам, — это «гнев, острое чувство конкуренции, эгоцентричность».

Поэтому особую ответственность за мирное будущее он возлагает сегодня на науку и образование, которые должны просвещать население. «В давние времена люди жили довольно замкнутыми общинами… Сегодня все семь миллиардов человек — это одна семья. И любая проблема — это проблема всего человечества. А такие проблемы и решать надо по-человечески — встречаться, разговаривать. Если же мы сперва создаем какие-то проблемы, а потом пытаемся решить их силой оружия, то это противоречит логике… Оружие только убивает, приносит еще больше ненависти», — подчеркнул Далай-лама.

Он призвал ученых «рассказывать людям о том, как важно заботиться о благе других в личных отношениях, в семье, в обществе».

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