Третьей мировой войны не будет, считает Далай-лама
ДХАРАМСАЛА, 15 мая — РИА Новости, Ольга Липич. Третьей мировой войны не будет, считает
ДХАРАМСАЛА, 15 мая — РИА Новости, Ольга Липич. Третьей мировой войны не будет, считает
«Думаю, что нет», — сказал
По его словам, в случае ядерной войны погибнет все живое на планете, поэтому всем сегодня «нужно опираться на здравый смысл и широкое, непредвзятое мышление».
«Россия нуждается в западном мире и в Америке, ей нужны их технологии, а Запад нуждается в России, поскольку она обладает огромными природными богатствами… Для всего человечества крайне необходимо, чтобы страны востока и запада жили во взаимном уважении. У России уникальное географическое положение — она играет очень важную роль моста между востоком и западом», — добавил
Поэтому особую ответственность за мирное будущее он возлагает сегодня на науку и образование, которые должны просвещать население. «В давние времена люди жили довольно замкнутыми общинами… Сегодня все семь миллиардов человек — это одна семья. И любая проблема — это проблема всего человечества. А такие проблемы и решать надо
Он призвал ученых «рассказывать людям о том, как важно заботиться о благе других в личных отношениях, в семье, в обществе».