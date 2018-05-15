На «Ночь в Экологическом» зовут жителей Хабаровска
«Ночь в Экологическом» проведут в Хабаровске 18 мая. Мероприятие состоится в Детском
«Ночь в Экологическом» проведут в Хабаровске 18 мая. Мероприятие состоится в Детском
«В этот раз акция пройдет под лозунгом “Окунись в природу — окунись в себя”. Ожидаем, что к нам придут ребята и их родители. Для них мы подготовили программу, в которую входят интерактивные научные площадки, лабораторные исследования, увлекательный квест. В том числе участникам предстоит почувствовать себя в роли палеонтологов и откопать на территории центра древнего ящера», — рассказала директор центра Татьяна Борзенкова.
Гостям предложат заглянуть в микроскоп, совершить заочное путешествие по краю, создать свое животное. Кроме того, желающие могут взять с собой угощение для обитателей живого уголка: кроликов, мышек, хомяков и птиц.
Вход бесплатный, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».