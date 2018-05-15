Продавать вейпы подросткам запретят в Приморье

Приморские депутаты подготовили проект закона «Об установлении ограничений продажи электронных систем доставки никотина на территории Приморского края».

Комитет по региональной политике и законности поддержал в первом чтении проект закона, запрещающий продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, в которых используется никотиновая жидкость. По законопроекту, продавец вправе потребовать у покупателя документ, подтверждающий возраст.

Как отмечают депутаты, разработка законопроекта обусловлена популярностью вейпов среди несовершеннолетних. Проект закона поддержали врио губернатора Приморского края и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае.

«Многие страны приравняли электронные системы к сигаретам и наркотикам. Нам тоже необходимо в этой сфере навести порядок, поэтому мы предлагаем вести запрет на продажу вэйпов несовершеннолетним, чтобы у детей и подростков не было возможности пристраститься к вредным привычкам», — отметил председатель комитета Джамбулат Текиев.

По решению комитета проект закона «Об установлении ограничений продажи электронных систем доставки никотина в Приморском крае» рассмотрят в первом чтении на заседании краевого парламента в мае.