Продавать вейпы подросткам запретят в Приморье
Разработка законопроекта обусловлена популярностью вейпов среди несовершеннолетних, пишет РИА «Восток-Медиа».
Разработка законопроекта обусловлена популярностью вейпов среди несовершеннолетних, пишет РИА «Восток-Медиа».
Приморские депутаты подготовили проект закона «Об установлении ограничений продажи электронных систем доставки никотина на территории Приморского края».
Комитет по региональной политике и законности поддержал в первом чтении проект закона, запрещающий продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, в которых используется никотиновая жидкость. По законопроекту, продавец вправе потребовать у покупателя документ, подтверждающий возраст.
Как отмечают депутаты, разработка законопроекта обусловлена популярностью вейпов среди несовершеннолетних. Проект закона поддержали врио губернатора Приморского края и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае.
«Многие страны приравняли электронные системы к сигаретам и наркотикам. Нам тоже необходимо в этой сфере навести порядок, поэтому мы предлагаем вести запрет на продажу вэйпов несовершеннолетним, чтобы у детей и подростков не было возможности пристраститься к вредным привычкам», — отметил председатель комитета Джамбулат Текиев.
Напомним, что федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» установлен запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним, запрет потребления табака несовершеннолетними, запрет вовлечения детей в процесс потребления табака.