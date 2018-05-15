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04:08 (мск), источник: Восток Медиа

«Управляйка» в Хабаровске выплатила миллионы долгов после ареста денег

В Центральном районе Хабаровске судебные приставы взыскали с управляющей компании 6,8 миллиона рублей. Эту сумму фирма накопила за ненадлежащие содержание жилого фонда. Ещё больше миллиона «управляйка» отдала в качестве исполнительского сбора.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, управляющая компания задолжала физическим и юридическим лицам. Должностных лиц организации ознакомили с материалами исполнительного производства и предупредили об административной ответственности за неисполнение требований судебного пристава-исполнителя. Однако неплательщик не принимал никаких мер для погашения задолженности. Тогда сотрудник ведомства арестовал принадлежащие компании деньги, находящихся у третьих лиц. Только после этого компания вернула долги и заплатила исполнительский сбор.

Управляющим компаниям в Хабаровском крае часто приходится расплачиваться по долгам из-за собственных недоработок. РИА «Восток-Медиа» писало, что в августе прошлого года Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре обязал «управляйку» выплатить 150 тысяч рублей жительнице подконтрольного дома. Женщина упала с лестницы и сломала ногу. А в Николаевске-на-Амуре управляющую компанию оштрафовали за нарушение правил благоустройства. Из-за неочищенной дороги чего местная жительница получила травмы, упав на льду. Врачи диагностировали у женщины перелом ноги и колена.

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