«Управляйка» в Хабаровске выплатила миллионы долгов после ареста денег

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, управляющая компания задолжала физическим и юридическим лицам. Должностных лиц организации ознакомили с материалами исполнительного производства и предупредили об административной ответственности за неисполнение требований судебного пристава-исполнителя. Однако неплательщик не принимал никаких мер для погашения задолженности. Тогда сотрудник ведомства арестовал принадлежащие компании деньги, находящихся у третьих лиц. Только после этого компания вернула долги и заплатила исполнительский сбор.