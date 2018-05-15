Хабаровчане попробуют себя в съёмках местного «Ералаша»

На кастинге молодые люди, желающие попасть на съёмочную площадку, могут выступить с отрывком из художественного произведения, стихотворением или сценкой. Подойдёт даже анекдот — главное, чтобы это было смешно. Юмористические выступления будут оценивать с точки зрения подачи материала, способности участников проявлять эмоции, голосовых данных и речи.

«Профессиональных актёрских навыков не требуется — мы посмотрим, как участники себя ведут на сцене, как проявляют свои способности. Нам нужны совершенно разные типажи внешности и характера. Участники, которых мы отберём на кастинге, смогут попробовать себя и в массовке, и в главных ролях. Они примут участие в съёмках, в мастер-классах и семинарах», — рассказала корреспонденту агентства продюсер проекта Марина Гребенникова.

По её словам, работа над сюжетами уже ведётся, после отбора актёров сценарии продолжат дорабатывать. Съёмки продлятся восемь месяцев, после чего участники и их родители соберутся с режиссёрами и продюсерами и устроят финальный просмотр работ.