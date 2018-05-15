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07:31 (мск), источник: Kazinform

На юге Казахстана ожидаются шквал, пыльные бури и град

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории 15 мая ожидается местами дождь, на юге, в центре и востоке республики с грозами, лишь на западе, юго-западе погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 83% 760 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Kazinform

Местами ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, шквал, туман, возможен град.

В Южно-Казахстанской, днем Жамбылской областях местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра 15−20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с с пыльной бурей.

Ночью и утром в Акмолинской области местами — туман, усиление ветра 15−20 м/с.

В Северо-Казахстанской области, ночью Костанайской области местами — туман, усиление ветра 15−20 м/с.

В Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром местами — туман, днем усиление ветра 15−20 м/с.

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