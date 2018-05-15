На юге Казахстана ожидаются шквал, пыльные бури и град
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории 15 мая ожидается местами дождь, на юге, в центре и востоке республики с грозами, лишь на западе,
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории 15 мая ожидается местами дождь, на юге, в центре и востоке республики с грозами, лишь на западе,
Местами ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, шквал, туман, возможен град.
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В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с с пыльной бурей.
Ночью и утром в Акмолинской области местами — туман, усиление ветра 15−20 м/с.
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В Карагандинской, Павлодарской,