На юге Казахстана ожидаются шквал, пыльные бури и град

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории 15 мая ожидается местами дождь, на юге, в центре и востоке республики с грозами, лишь на западе, юго-западе погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».