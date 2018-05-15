Для хабаровских питомников и дендрария будут искать социально ответственных инвесторов

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В Хабаровске должны преобразиться три особо охраняемые природные территории — дендрарий, питомники Лукашова и Шуранова. О том, где власти собираются найти деньги на развитие этих зон, в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал председатель комитета по охране окружающей среды минприроды края Алексей Сабитов.

Напомним, в Лукашовском и Шурановском питомниках планируют создать парковые зоны, а в дендрарии — проводить экскурсии.

Представитель минприроды края отметил, что все три территории входят в «экологический каркас» города. В питомниках собраны уникальные коллекции плодово-ягодных культур, а в дендрарии — редкие для Хабаровска деревья: в частности, только там хабаровчане могут увидеть миндаль и остроконечный тис.

«Основная функция у этих территорий — природоохранная. Мы проводили несколько исследований в течение определенного времени. Только на этих территориях мы в городе никогда не обнаруживали превышения [ПДК] загрязняющих веществ в воздухе», — отметил Алексей Сабитов.

Специалист добавил: основная сложность с развитием питомников и дендрария заключается в том, что нужно учитывать ограничения, предусмотренные режимом ООПТ. Кроме того, разработки должны пройти общественные обсуждения и экологическую экспертизу. После этого власти начнут искать инвесторов.