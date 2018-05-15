Для хабаровских питомников и дендрария будут искать социально ответственных инвесторов
По словам представителя Минприроды региона, проектами могут заинтересоваться крупные компании.
По словам представителя Минприроды региона, проектами могут заинтересоваться крупные компании.
В Хабаровске должны преобразиться три особо охраняемые природные территории — дендрарий, питомники Лукашова и Шуранова. О том, где власти собираются найти деньги на развитие этих зон, в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал председатель комитета по охране окружающей среды минприроды края Алексей Сабитов.
Напомним, в Лукашовском и Шурановском питомниках планируют создать парковые зоны, а в дендрарии — проводить экскурсии.
Представитель минприроды края отметил, что все три территории входят в «экологический каркас» города. В питомниках собраны уникальные коллекции
«Основная функция у этих территорий — природоохранная. Мы проводили несколько исследований в течение определенного времени. Только на этих территориях мы в городе никогда не обнаруживали превышения [ПДК] загрязняющих веществ в воздухе», — отметил Алексей Сабитов.
«Практика показывает, что крупный бизнес очень активно вовлекается, поддерживает различные социальные проекты. Здесь тоже, я уверен, исключения не будет — найдутся социально ответственные компании, — говорит Алексей Сабитов. — По питомнику Лукашова у нас, например, было предложение от железной дороги — разместить кольцо детской железной дороги. Оно рассматривается как один из вариантов».