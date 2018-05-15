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05:13 (мск), источник: ДЕЙТА

Прокуратура пригрозила властям и полиции Владивостока

Комиссия по делам несовершеннолетним во Владивостоке не справляется со своими обязанностями, сообщает DEITA. RU.

Как рассказала заместитель прокурора Владивостока младший советник юстиции Елена Брызгалина, на данный момент городской прокуратурой приняты меры реагирования в отношении системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Эта мера потребовалась по той причине, что в деятельности системы были выявлены нарушения.

Речь идет о таких нарушениях, как отсутствует контроль и координация индивидуальной работы с несовершеннолетними, в профилактических карточках отсутствует информация о проведении какой-либо работы с детьми и подростками.

По результатам проверки прокурором города внесены представления в администрацию и УМВД по Владивостоку с требованиями устранить выявленные нарушения закона.

Екатерина Лапкина.

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