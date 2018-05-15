Прокуратура пригрозила властям и полиции Владивостока
Комиссия по делам несовершеннолетним во Владивостоке не справляется со своими обязанностями, сообщает DEITA. RU.
Комиссия по делам несовершеннолетним во Владивостоке не справляется со своими обязанностями, сообщает DEITA. RU.
Как рассказала заместитель прокурора Владивостока младший советник юстиции Елена Брызгалина, на данный момент городской прокуратурой приняты меры реагирования в отношении системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Эта мера потребовалась по той причине, что в деятельности системы были выявлены нарушения.
Речь идет о таких нарушениях, как отсутствует контроль и координация индивидуальной работы с несовершеннолетними, в профилактических карточках отсутствует информация о проведении
По результатам проверки прокурором города внесены представления в администрацию и УМВД по Владивостоку с требованиями устранить выявленные нарушения закона.
Екатерина Лапкина.