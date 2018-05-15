Прокуратура пригрозила властям и полиции Владивостока

Как рассказала заместитель прокурора Владивостока младший советник юстиции Елена Брызгалина, на данный момент городской прокуратурой приняты меры реагирования в отношении системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Эта мера потребовалась по той причине, что в деятельности системы были выявлены нарушения.

Речь идет о таких нарушениях, как отсутствует контроль и координация индивидуальной работы с несовершеннолетними, в профилактических карточках отсутствует информация о проведении какой-либо работы с детьми и подростками.

По результатам проверки прокурором города внесены представления в администрацию и УМВД по Владивостоку с требованиями устранить выявленные нарушения закона.