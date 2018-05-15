Картину Модильяни «Лежащая обнаженная» продали на аукционе в Нью-Йорке за $157,2 млн

Источник: AP 2018

«Шедевр Амедео Модильяни 1917 года “Лежащая обнаженная” продан за 157,2 млн долларов — самую высокую аукционную цену в истории Sotheby’s», — отмечается в сообщении аукционного дома в Twitter. Имя покупателя не называется.

Оценочная стоимость лота составляла $150 млн, что также было самым высоким эстимейтом среди всех произведений искусства, когда-либо выставлявшихся на данном аукционе. Картина, достигающая по диагонали 147 см, входит в серию из 22 полотен, которые можно увидеть в крупнейших музеях мира, среди которых Метрополитен-музей и Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке, британский Институт искусства Курто и Лонг-музей в Шанхае.

Реализованная картина была куплена ирландским миллиардером на аукционе в 2003 году за $26,9 млн. В 2015 году еще одно полотно с полулежащей обнаженной женщиной из этой же серии было продано за $170,4 млн.