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04:45 (мск), источник: ТАСС

Картину Модильяни «Лежащая обнаженная» продали на аукционе в Нью-Йорке за $157,2 млн

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Картина «Лежащая обнаженная» (Nu couche (sur le cote gauche), 1917) кисти итальянского художника Амедео Модильяни (1884−1920) в понедельник продана за рекордные $157,2 млн на аукционе в Нью-Йорке. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby’s, устраивавший торги, посвященные импрессионизму и современному искусству.

Источник: AP 2018

«Шедевр Амедео Модильяни 1917 года “Лежащая обнаженная” продан за 157,2 млн долларов — самую высокую аукционную цену в истории Sotheby’s», — отмечается в сообщении аукционного дома в Twitter. Имя покупателя не называется.

Оценочная стоимость лота составляла $150 млн, что также было самым высоким эстимейтом среди всех произведений искусства, когда-либо выставлявшихся на данном аукционе. Картина, достигающая по диагонали 147 см, входит в серию из 22 полотен, которые можно увидеть в крупнейших музеях мира, среди которых Метрополитен-музей и Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке, британский Институт искусства Курто и Лонг-музей в Шанхае.

Реализованная картина была куплена ирландским миллиардером на аукционе в 2003 году за $26,9 млн. В 2015 году еще одно полотно с полулежащей обнаженной женщиной из этой же серии было продано за $170,4 млн.

Другими заметными лотами, реализованными в ходе торгов в Нью-Йорке, стали полотно испанского художника Пабло Пикассо (1881−1973) «Отдых» (Le Repos, 1932), проданное за $36,9 млн, при оценочной стоимости $25−35 млн, и картина французского живописца Клода Моне (1840−1926) «Утро на Сене» (Matinee sur la Seine, 1896), ушедшая с молотка за $20,6 млн (при эстимейте $18−25 млн).

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