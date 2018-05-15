Трехнедельной засухе в Тавричанке придет конец

Жители Тавричанки обратились в редакцию «Вестей: Приморье» с просьбой помочь решить вопрос засухи в их домах. Как они рассказали, несколько сотен человек с 23 апреля вынуждены выживать без воды в кранах.
Причиной такого безводного существования стал выход из строя насосов, которые подают воду в дома по улицам Маршала Конева, Маршала Жукова, Шахтерская, Водопроводная, Рабочая, Лейтенанта Григорьева.
«Вести: Приморье» получили официальный комментарий о причинах засухи и информацию о том, когда жителям снова дадут воду: «В п. Тавричанка в 8.00 на скважинах, питающих поселок холодной водой, сгорели два насоса из трех. В результате падения давления в 35 домах частного сектора осуществляется режимное водоснабжение (с 18.00 до 10.00). Ремонтные работы проводит УК “Тавричанка”. Срок окончания работ — 16.05.2018».