Трехнедельной засухе в Тавричанке придет конец

Источник: Вести Приморье

Жители Тавричанки обратились в редакцию «Вестей: Приморье» с просьбой помочь решить вопрос засухи в их домах. Как они рассказали, несколько сотен человек с 23 апреля вынуждены выживать без воды в кранах.

Причиной такого безводного существования стал выход из строя насосов, которые подают воду в дома по улицам Маршала Конева, Маршала Жукова, Шахтерская, Водопроводная, Рабочая, Лейтенанта Григорьева.