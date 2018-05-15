Чемпионат мира по ценам на жилье: болельщики предпочитают спать в поезде
Кто отдаст полмиллиона рублей за аренду дома в Саранске и тысячу долларов за ночь в московской гостинице и какие еще варианты есть у гостей мундиаля?
Кто отдаст полмиллиона рублей за аренду дома в Саранске и тысячу долларов за ночь в московской гостинице и какие еще варианты есть у гостей мундиаля?
Болельщики оказались не готовы к ценам на жилье в российских городах во время чемпионата мира по футболу. Саранск приобрел репутацию самого «жадного» российского города, когда жители стали пытаться сдать свои квартиры в хрущевках по 100 тысяч рублей за ночь.
Но одно дело пытаться, а другое — сдать. Многих горожан распугала скрупулезность иностранных гостей. Они звонят и задают вопросы: почему столько стоит, какие услуги предоставят, насколько все законно, как будет оформлено и будут ли уплачены налоги.
Некоторые саранчане в итоге отказались от идеи сдать жилье: нервы целее будут. Остальные надеются на авось — и есть ради чего. Например,
Дмитрий Малясов житель Саранска «В одном из пригородов Саранска сдали дом точно не европейцам, из
Иностранцы до сих пор в ужасе. На зарубежных туристических форумах упоминание Саранска часто сопровождается нецензурной лексикой и возмущениями: «Самые дешевые варианты — более 300 долларов за одну ночь, и это за отстойное спальное место!», «2000 долларов за гостиницу! Меня раздражает этот город!».
Джессика и ее бойфренд полетят в Россию из США и, чтобы сэкономить, проведут первую ночь в России в вагоне поезда:
Джессика болельщица «Окончательно решение поехать мы приняли в январе. Мы смогли купить билеты в Россию с пересадкой в Копенгагене. Когда мы стали искать жилье в России, все уже было раскуплено. Мы смотрели отели, смотрели квартиры на Airbnb. Мы приземляемся в Москве днем, а вечером на поезде едем в Саранск на игру. Сразу после рейс в Москву. Так что нам нужно было жилье только со вторника по пятницу. Все, что мы нашли, это Holiday Inn на окраине по тысяче долларов за сутки».
Правда, такие цены Джессика видела в январе, а уже после этого отели стали штрафовать. Сейчас в Москве на даты ЧМ есть отели гораздо дешевле, да и в Саранске можно найти апартаменты за 15 тысяч рублей в сутки на дни матчей, или снять квартиру в соседней Пензе, а в Саранск приехать только на футбол.
Продюсер Business FM Сергей Бобрик, купивший билеты на матчи в нескольких российских городах, решил вообще нигде не снимать жилье:
Сергей Бобрик продюсер Business FM «Я планировал изначально ехать на машине туда и обратно, не оставаясь на ночь,
Однако, если учесть опыт прошлых турниров, можно дождаться, когда цены на жилье пойдут вниз, говорит президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин:
Александр Шпрыгин президент Всероссийского объединения болельщиков «Была такая же история в той же Варшаве: и гостиницы, и квартиры задрали цены. Русские жили в соседних Праге и Берлине, от Варшавы 400−500 километров, и в Варшаву приезжали только на игру.
Однако пока многие иностранные болельщики приходят к выводу, что дешевле в России не задерживаться: прилететь, выпить пива, сходить на футбол — и сразу обратно.