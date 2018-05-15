Чемпионат мира по ценам на жилье: болельщики предпочитают спать в поезде

Болельщики оказались не готовы к ценам на жилье в российских городах во время чемпионата мира по футболу. Саранск приобрел репутацию самого «жадного» российского города, когда жители стали пытаться сдать свои квартиры в хрущевках по 100 тысяч рублей за ночь.

Но одно дело пытаться, а другое — сдать. Многих горожан распугала скрупулезность иностранных гостей. Они звонят и задают вопросы: почему столько стоит, какие услуги предоставят, насколько все законно, как будет оформлено и будут ли уплачены налоги.

Некоторые саранчане в итоге отказались от идеи сдать жилье: нервы целее будут. Остальные надеются на авось — и есть ради чего. Например, кто-то из горожан заработает на сдаче 600 тысяч рублей за две недели, знает житель Саранска Дмитрий Малясов:

Дмитрий Малясов житель Саранска «В одном из пригородов Саранска сдали дом точно не европейцам, из какой-то азиатской страны, за 600 тысяч. Дом порядка 70 квадратов, с баней, с очень хорошей инфраструктурой, плюс в эту сумму был включен трансфер. Их должно приехать пять человек, около двух недель. Питаются они сами. Готовить хозяева предлагали, но гости отказались. От стадиона достаточно далеко. Это пригород Саранска, километров 10−12 от черты города. Как они будут добираться, я не знаю. Дело в том, что на время проведения ЧМ, а особенно во время матча, дороги будут перекрыты. На въездах в город будут стоять блокпосты Госавтоинспекции, которые будут останавливать машины и отправлять на стоянку. Дальше будет ходить только общественный транспорт по городу».

Иностранцы до сих пор в ужасе. На зарубежных туристических форумах упоминание Саранска часто сопровождается нецензурной лексикой и возмущениями: «Самые дешевые варианты — более 300 долларов за одну ночь, и это за отстойное спальное место!», «2000 долларов за гостиницу! Меня раздражает этот город!».

Джессика и ее бойфренд полетят в Россию из США и, чтобы сэкономить, проведут первую ночь в России в вагоне поезда:

Джессика болельщица «Окончательно решение поехать мы приняли в январе. Мы смогли купить билеты в Россию с пересадкой в Копенгагене. Когда мы стали искать жилье в России, все уже было раскуплено. Мы смотрели отели, смотрели квартиры на Airbnb. Мы приземляемся в Москве днем, а вечером на поезде едем в Саранск на игру. Сразу после рейс в Москву. Так что нам нужно было жилье только со вторника по пятницу. Все, что мы нашли, это Holiday Inn на окраине по тысяче долларов за сутки».

Правда, такие цены Джессика видела в январе, а уже после этого отели стали штрафовать. Сейчас в Москве на даты ЧМ есть отели гораздо дешевле, да и в Саранске можно найти апартаменты за 15 тысяч рублей в сутки на дни матчей, или снять квартиру в соседней Пензе, а в Саранск приехать только на футбол.

Продюсер Business FM Сергей Бобрик, купивший билеты на матчи в нескольких российских городах, решил вообще нигде не снимать жилье:

Сергей Бобрик продюсер Business FM «Я планировал изначально ехать на машине туда и обратно, не оставаясь на ночь, из-за дороговизны жилья. А потом я нашел бесплатные поезда, которые предоставляются от оргкомитета, забронировал себе удобное время. Получается, я приезжаю утром в город, будь то Казань или Нижний Новгород, гуляю там, смотрю футбол и вечером уезжаю. Сплю я в поезде. Да, мест мало, и они выкидываются порционно, то есть их можно не дождаться».

Однако, если учесть опыт прошлых турниров, можно дождаться, когда цены на жилье пойдут вниз, говорит президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин:

Александр Шпрыгин президент Всероссийского объединения болельщиков «Была такая же история в той же Варшаве: и гостиницы, и квартиры задрали цены. Русские жили в соседних Праге и Берлине, от Варшавы 400−500 километров, и в Варшаву приезжали только на игру. Где-то за три-четыре дня до открытия чемпионата Европы, когда в Польше поняли, что по таким ценам спроса не будет, цены очень резко просели и в дни самого проведения стали адекватными. Не исключаю, что и у нас так же произойдет».