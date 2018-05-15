Туристам посоветовали погромче забивать сваю на Крымскому мосту

Путешественникам рекомендуют посидеть на дорожку на скамье «Крымский мост», которая стоит на смотровой площадке с видом на стройку на Таманском берегу (такая же есть и на Керченском). Еще один совет — сделать селфи на фоне памятника Лермонтову. «Это он написал, что Тамань — “самый скверный городишко”. Местные решили, что поэт переборщил, но памятник ему все равно поставили», — утверждают авторы блога.