Туристам посоветовали погромче забивать сваю на Крымскому мосту

Путешественникам рекомендуют посидеть на дорожку на скамье «Крымский мост», которая стоит на смотровой площадке с видом на стройку на Таманском берегу (такая же есть и на Керченском). Еще один совет — сделать селфи на фоне памятника Лермонтову. «Это он написал, что Тамань — “самый скверный городишко”. Местные решили, что поэт переборщил, но памятник ему все равно поставили», — утверждают авторы блога.
Также рекомендуется запастись креветками для Мостика, и изучить дельфинов, обитающих в Керченском проливе — «это афалины и белобочки, они обижаются, когда их путают друг с другом».
Кроме того, предлагается скачать главный хит стройки — «Я забиваю сваю», и включить его на полную мощность при заезде на сам мост.
15 мая Крымский мост откроет президент России Владимир Путин. Движение по 19-километровому сооружению, крупнейшему в России, начнется 16 мая в 05.30 утра.